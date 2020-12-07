美女靠顏值衝上台灣YouTube 2020第三名！打敗雞排妹的粿粿是誰？

3日Google官方部落格公布2020年YouTube年度影片排行，其中「熱門影片」針對台灣地區瀏覽次數排序，第一名由衛生福利部疾病管制署宣導拿下，共有462萬瀏覽；第二名是蔡阿嘎與妻子二伯遇襲影片，片長8分鐘吸引343萬人關注。

第三名則是網友Andy Lau的12秒手機錄影，紀錄中信兄弟啦啦隊員「粿粿 花蓮落下事件完整視角」短影，不但超過400萬點擊，更打敗這群人、黃氏兄弟、孫生等人。

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同框學姊峮峮應援 粿粿高顏值配短髮長腿狂圈粉

今年26歲的粿粿（Meigo），2017年加入Passion Sisters，成為超夯成員峮峮的學妹，兩人也時常一起搭擋，在場邊大跳應援舞蹈展現元氣，讓同樣擁有短髮、甜美笑容的粿粿備受關注，不但是PTT表特版常客，也時常上《綜藝大熱門》節目，更被主持人吳宗憲點名與高中女友「鼻鼻」撞臉，讓她也有鼻鼻粿粿、米果（Meigo）等稱號。

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粿粿神級美腿誤跌舞台縫 湧入四百萬網友關心

這次粿粿登上熱門影片，雖然只有短短12秒，在跳舞時不小心腳插入後方舞台空隙，仍讓許多網友十分關心，紛紛留言表示「好險腳沒有怎麼樣～」、「連續看了一百次，結論~腿美」甚至有大陸網友表示「大陸網民和台灣網民在這一刻達成共識」吸引四百多個讚，留言區一片熱心關切，但也有坦承因為標題與縮圖，「以為有養眼畫面」可以看才點進來。

落入舞台聲量反低 粿粿「絕美素顏」引爆網民討論

雖然該影片是2月上傳的，但從《KEYPO大數據關鍵引擎》查看粿粿聲量趨勢，該事件在網路在上並沒有太大的討論度，聲量高峰反而落在粿粿參與綜藝節目與自己的社群動態，第三高峰是10月29日她參與《綜藝大熱門》全明星運動會，矇眼拿軟棒攻擊對手聲量163筆，與她8月3日在IG發生日美照引起162聲量並駕齊驅。第二高峰則是11月8日，中信兄弟因台灣大賽第6戰慘敗，讓粿粿也難過落淚，有243筆聲量。

第一高峰是10月15日她在《綜藝大熱門》以素顏亮相，幾乎零差距的天生麗質讓網友紛紛表示「粿粿真的可愛」、「天然呆 素顏真的完全沒差」，單日引起353則聲量，一年總共7807筆。

粿粿年聲量7807，最高峰落在她在綜藝節目中展現零差異素顏，單日353筆。（KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2019/12/06 - 2020/12/04 ）／DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】