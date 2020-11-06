台美女破壞民宿：這麼爛被拆也剛好！真實身份原來是跨性別網紅？

日前綠島一家民宿的老闆在《就是愛綠島》上砲轟，他辛苦經營的旅宿被知名網紅惡意破壞，對方甚至還理直氣壯貼文「這麼爛的民宿被拆了也剛好」。而這名網紅很快就被眼尖的網友發現是知名跨性別者「罔腰」，引起網路討論。到底罔腰是誰呢？她又為什麼會成為網友的眾矢之的呢？

破壞綠島民宿：前男友連發5次「對不起」替她道歉

罔腰其實是一名跨性別者，最早是因為和前男友鳳梨的愛情故事被大家熟知，不過兩人現在已經分手。日前她和現任男友、朋友一起到綠島遊玩，在民宿中喝酒狂歡。他們不但在屋內抽煙，導致民宿滿地的煙蒂和垃圾，還大肆破壞民宿公物，把原本用心佈置的環境弄得一團亂，惹得民宿老闆爆氣發文，引來不少網友關注。

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罔腰第一時間並沒有道歉，認為「包棟喝酒，都會很嗨」不覺得自己有錯，還反批網友是因為自己是公眾人物才被放大檢視，被網友怒批「真的很誇張」、「素質真的很低」。反倒是前男友兼生意夥伴的鳳梨貼出聲明，連用5次對不起替罔腰向社會大眾道歉，並且承諾會賠償民宿主人的損失。

沒過多久，罔腰也打臉自己先前的說詞，表示已向老闆道歉，且由於無法出島的原因，會在民宿繼續住2天，承諾不會再有脫序行為，而民宿老闆也回應「接受道歉」讓此事告一段落。不過鳳梨也因為義氣相挺出面替罔腰道歉，讓網友心疼「真的沒必要為她承擔」，讓兩人的情史再次浮上檯面。

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罔腰是誰：不顧外界眼光勇敢追愛的跨性別者

講到罔腰，許多人都會想起她的前男友鳳梨，擁有24萬人追蹤的粉專「罔腰尬鳳梨」就是兩人共同經營，而他們被大家熟知，也是源於兩人浪漫的愛情故事。

其實罔腰生理性別是男生，她和鳳梨交往後才向對方坦白，當時男方只愣住了5秒就表示自己願意接受，還強調「真愛比性別重要」。這段愛情故事迅速在網路上傳開，有網友就佩服「男生很有包容力」、「女生很勇敢」，共同主演的微電影《愛，無界限》也在YouTube上獲得了高達27萬次的點閱。

開副本導致分手：情斷4年感情男友

2017年，罔腰到泰國進行為期18天的變形手術，男友鳳梨一路不離不棄，陪伴她走過最難熬的修復期，但兩人之後的感情路卻並不順利。罔腰就曾經在直播中爆料鳳梨為了找代理孕母「帶女人上旅館」，坦言自己沒辦法接受男友的背叛。不過後來鳳梨也在臉書上道歉，讓「出軌事件」不了了之。

直到去年8月時，鳳梨因為看到罔腰和其他男子的親密影片，直言她「偷吃的對象不只一人」決定結束4年的感情，做回生意夥伴。雖然不再是情侶，但還是能在彼此的社群上看到對方的身影，罔腰也形容鳳梨現在是「家人的身分」。

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