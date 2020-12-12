打機IQ排行榜！《動森》玩家IQ竟然得咁多？第1名網民公認最燒腦

【動物森友會／動物之森／IQ智商Intelligence Quotient／打機智商】新冠肺炎疫情持續，留家抗疫不少人都會打機玩遊戲消磨時間。外國機構Royal Panda近日發布打機玩家IQ調查，發現近月大熱的Switch遊戲《動物森友會》（動物之森）玩家，平均智商只排第7，而排在第1的遊戲，也是網民公認最「燒腦」。至於玩家平均IQ最低的，又是哪款遊戲呢？

（資料圖片）

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打機除了消閒，原來也是智力大比併？外國機構Royal Panda近日對1001名玩家及科技產品使用者進行語文、數理能力、邏輯推理及視覺推理4個部份IQ測試，歸納出各款遊戲玩家平均IQ，《動物森友會》、《FIFA》、《Fall Guys》甚至《Among Us》等多款大熱遊戲，竟然都敗給這款遊戲？

即睇 玩家IQ最高遊戲Top 10▼▼▼

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有「天堂」當然有「地獄」，究竟調查中哪些遊戲玩家平均IQ最低呢？

玩家IQ最低遊戲Top 5▼▼▼

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調查引來網民、機民熱論。多數網民都認同報告所列排第一的遊戲玩家平均IQ最高，「真係少啲腦都死」，惟亦有網民質疑報告可信性。

精選網民留言▼▼▼

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不過其實毋須對該調查過份認真，事關Royal Panda未有透露今次調查如何抽樣、測試者年齡分布、實際如何測試等重要數據，故資料只供參考。

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