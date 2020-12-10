勁恐怖！印尼男童放巨型風箏被扯上天　10米高空斷線墮下6處骨折

網上瘋傳一段放風箏的影片，特別之處是連「人」都放了上天空，結果嚇得所有人驚呼連連。一個12歲男孩在草地上放一條巨大的龍型風箏，結果被風箏扯到半空中，最後繩子突然斷裂，從10米高空摔到地上，雙臂6處骨折。不過，其後男孩的哥哥透露，他不是第一次被風箏拖到飛起，故出事地區決定要暫時禁止居民放風箏。

印尼男童放巨型的龍風箏，結果被風箏扯到半空中。（影片截圖）

意外經過：

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事件發生於12月1日，楠榜省普林塞烏（Pringsewu）一名12歲姓名簡寫IR的男孩，帶住一個巨大的龍型風箏放上天空，從網傳的影片所見，一大群當地居民正在草地上觀看放風箏，但男孩放的風箏實在太大，將他連人帶線扯到空中。大家都留意到男孩「飛」在天上，但風箏在天空飄浮期間線突然斷掉，令男孩從空中掉下，從許多網傳的影片所見，現場的人嚇得驚呼連連。

當時有很多個家庭聚集，包括男童的鄰居都在遊玩，見他掉下馬上送他到最近的醫院，一度有傳是男孩的父親將他「放上天」，但男孩父親受訪時解釋，不知道兒子當天去放風箏，後來才知道他是從風箏上掉下重創。

風箏的線在半空突然斷裂，男孩從10米高空摔下，現場驚呼連連。（網上影片截圖）

男孩的28歲哥哥Acil當日也在場，但他都不知道事件具體發生時間，事發時他留在車內，應該是弟弟放風箏時捉住風箏的小繩，故才被拖到天空上，弟弟就這樣抓實風箏線在半空，未料線會突然斷掉。他承認弟弟平日都這樣握着風箏線飄起，弟弟喜歡那種感覺，但當天帶的風箏太大個，才令他整個人飛到高空，形容「昨天是個災難」，又希望大網民別再不停轉發相關片段。

男童從10米高墮下，當地的兒童保護局指，男孩的雙臂有6處骨折，做兩次手術後正留院觀察，又呼籲市民應讓兒童使用合理大小的風箏，因為這不是該男童第一次被風箏扯到天空上。鑑於意外，該區目前暫時禁止居民放風箏。

（綜合）

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