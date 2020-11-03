印尼78歲翁娶17歲女　爺孫婚姻僅22日玩完　休妻原因竟關屋企人事

真愛無分年齡？印尼1名78歲男子上月迎娶1名比自己小61歲的少女，於當地社會引起哄動。兩人的婚禮照片獲網民瘋傳，男方送贈的聘禮多到要用兩輛卡車來載，當時男方更開心表示，希望可以與新任妻子誕下一名孩子。沒料婚姻僅維持22日，他便單方面寄出離婚信，女方家人直指休妻事件如「嚴重羞辱」整個家族，老翁其後則自揭離婚原因。

印尼一名78歲男子上月娶了17歲少女，婚禮照片在社群媒體上引起轟動。（FB@ilovekarawangid）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

78歲的薩爾納（Abah Sarna）上月與年僅17歲、比他年輕61年的少女諾妮（Noni Novita Handayani）圓婚，婚禮上他為妻子準備了足足放滿兩輛卡車的聘禮，包括一輛本田PCX機車、衣櫃、床墊、各類家具等，另送上11克黃金和折合約4473港元的聘金，可謂風光迎娶對方。

薩爾納於婚禮上當着孩子面前，甜蜜親吻新任妻子，更害羞地表示：「希望我們能盡快生一個孩子，一個就夠了。」本以為兩人能譜出幸福美滿的爺孫戀，沒想到婚姻維持僅22日便告吹。諾妮的兄長日前證實，妹妹收到丈夫寄來的離婚信，難過到胃口全失，幾乎不吃不喝。

消息令諾妮家人非常憤怒，直指薩爾納的舉動與侮辱家族無異，「離婚之前對方完全無預兆，這行為嚴重羞辱到我們的家族」，又指男方的家人由始至終根本不認同婚事。

+ 2 + 2 + 2

當地傳媒報道，薩爾納在他常購買灌溉機具汽油的店舖認識到諾妮父母，因諾妮常常幫父母將汽油送到薩爾納的田地，兩人漸漸變得熟稔。兩人起初相戀時，諾妮的父母相當反對，但敵不過女兒游說最終也接受，沒料女兒嫁出不足1個月便失婚。

據了解，薩爾納一度承認根本不想與諾妮分開，導致婚姻破裂的主要原因是家人反對。他自喪偶後，一直與子女及孫子住在一起，家人得知他要迎娶年僅17歲的少女時，均表示不能接受，最終令他只能離婚解決。他在離婚信中亦提及，不會向諾妮討回已送出的聘禮，惟未能平息女方家人的憤怒。

與伴侶家人合不來的確非常難搞，有台女就因一個吃飯習慣踩中男友媽地雷！👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

網民狂呻男友媽有幾難頂👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

奶奶的奇怪邏輯與迷信👇👇👇