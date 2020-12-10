逆天長腿九頭身美女18歲高中生裘斯淇　氣質靚樣斯文打扮超Gfable

九頭身是美女身材標準比例，台灣美女裘斯淇（IG：4__chi）就是例子之一！身高1.76米的她頭部約長19厘米，絕對符合比例。裘斯淇的樣子亦十分可愛，加上斯文風的打扮，令她得到內湖高中校花的稱號！

裘斯淇是內湖高中校花，更是擁有九頭身比例的美女！（IG「4__chi」圖片）

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裘斯淇是只有18歲的青春少艾，而且還只是1名高中生，不過即使如此她亦已經有相當名氣。裘斯淇在多個討論區上已經有相當的關注度，獲封內湖高中校花，更登上了網上節目《校花點點名》的首集節目，受歡迎程度絕不簡單。

裘斯淇由於身材實在太好，擁有一對超級長腿，曾引起網民質疑她只是修圖美女。於是她在另一個節目上就由主持人實際量度她的頭部長度及身高，確認九頭身美女說法千真萬確。

裘斯淇的樣子令人深深着迷，白皙肌膚加上氣質外表已經無得輸。（IG「4__chi」圖片）

除了身材之外，裘斯淇的樣子亦會令人深深着迷，白皙肌膚加上氣質外表已經無得輸，斯文風格的打扮相信男士們都會希望成為她的男朋友吧。裘斯淇其實生活十分簡單，最喜歡在家打機，她又指自己曾有3任男友，小學是就已經初戀，理想的男朋友要比自己高，性格溫柔，但如果個性真的很好能互相契合，身高和樣子也可以不是問題！

（綜合）

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