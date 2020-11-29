日本輕熟女網紅被封比堅尼女神　小麥膚色豐滿上圍曬健康性感

青春少女當然容易令人着迷，但輕熟女亦有另一種吸引力，日本IG網紅「ほのか」（IG：honokaaa1202）就是代表之一！雖然已屆輕熟之齡，但魅力依然不輸給一眾年輕女生，一身小麥膚色加令人有壓迫感的上圍，健康性感成為賣點，成為網民公認是值得跟隨的帳號！

「ほのか」然是輕熟女，但仍十分有吸引力！（IG「honokaaa1202」圖片）

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「ほのか」現時年約30歲，剛好踏進輕熟女界別，她在IG上表示自己身高1.69米，體重只有56公斤，體形十分符合標準，且仍然少女味十足。能保持身材不走樣，秘訣之一相信是她經常都與陽光玩遊戲，曬出一身健康膚色，同時得以保持完美線條。「ほのか」經常在IG分享比堅尼泳衣照，因而被封為「比堅尼女神」，其打扮亦十分時尚，一頭啡金色的頭髮加上日系化妝，令人感受到日本現代女性之美！

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