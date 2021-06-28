可以將自己縮細住入去嘅東京微縮世界樂園　超像真場景藏驚人機關

撰文： 狂丸科學 最後更新日期： 2021-06-28 14:30

把自己縮成硬幣大小，是一種什麼樣的體驗？這不是電影腦洞，而是一家日本室內微型主題公園提供的服務，你可以在一個微縮世界購買居住權，然後在那裡添加一個自己的縮小版模型，成為其中一員。

所以，這個微型的小世界什麼樣？這家主題公園名叫「東京小世界」，是一個由模型構築的微型場景。在這裡建築、車輛都被縮小，居民只有硬幣那麼大。相比之下，正常的人類如同巨人。

你可以住進去的超像真微縮樂園「東京小世界」 完美還原現實與超現實場景（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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正如文章開頭所說，這些區域不僅是觀光景點，遊客也可以入住。人們可以通過拍攝360度的3D掃描，製作迷你版的自己，然後選擇區域加入。不過根據不同區域，收費的價格可能會有所差異，例如入住EVA的成人費用大概需要1500元港幣，而且居住時間僅有1年，目前報名已經截止。至於還原度，衣服還可以，顏值估計直接抹零了。

在不同的區域，遊客可以從事不同的身份。例如做工程師，參與維護機甲，也可以做一個無憂無慮的學生，在操場上運動。

而我可能會選擇站在山頂，遠望一下那座變形城市的升降起落。

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【同場加映】日本殘舊遊樂園靠「廢墟感」聞名 設施失修生銹卻成茨城縣景點（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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