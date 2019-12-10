【Miniature】H&M設計師愛上日本房屋　靠Google街景整超像真微型

往往我們對模型的印象總是小巧可愛，從小時候喜歡的芭比娃娃屋開始，就逐漸培養對於各種縮小版的、可把玩的模型的興趣，而當今也有許多 youtube 頻道演繹著模型的各種極致及可能性。所以當看到 tokyobuild 這樣的 Instagram 和 Youtube 帳號，不禁開啟更多想像，也開始感嘆「原來還有這樣的模型啊！」

來自斯德哥爾摩的 Christopher Robin 在 2018 年首次造訪日本時，受到了當地的街景啟發，並創立了 「tokyobuild」 這個帳號來展示他的創作。它通過 Google 街景功能，找到他喜歡的店面並以 1：20 的比例開始製作，大至整座房屋，小至人孔蓋及牆角的雜草與垃圾堆，都精細的呈現。

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提到 Robin 的背景更是始料未及，他居然是時裝品牌 H&M 的設計師，而製作模型只是他的一項興趣。相較於光鮮亮麗精緻的風格，難能可貴的是他將人們平時根本不會注意到甚至不想親近的物件作為創作靈感，而將帳號命名為 tokyobuild，也讓人們一反對東京光鮮亮麗的印象，將種種微乎其微的真實街道，寫實的呈現，這就是為什麽他的作品如此迷人的緣故吧。

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