聖誕節2020｜AEON/千色12蚊店尋寶　推介家居聖誕裝飾小物添氣氛

因應新冠肺炎疫情仍然嚴峻，政府宣布實施2人限聚令和傍晚6時後禁堂食，意味着今年很大機會無法與一班親朋好友外出慶祝聖誕，看似少了點節日氣氛，但其實在家中同樣能歡度佳節。《香港01》記者近日到訪兩間「12蚊店」尋寶，包括AEON的「Living Plaza」及千色店位於元朗的「選之樂」，為大家推介多款超抵買的聖誕裝飾小物，讓留家防疫的各位也能感受一下聖誕的歡樂。

AEON「Livng PLAZA」與千色「選之樂」的商品大多只售12元。（01記者攝）

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元朗千色「選之樂」及「Living PLAZA by AEON」最近均推出聖誕節優惠，在AEON的12元店聖誕商品可享9折，另外購物滿60元亦可獲9折；「選之樂」則在優惠期內推出「買8送1」活動，不少人都準備「入貨」過聖誕節，記者亦發現除了一般氣球及聖誕掛飾等商品外，店內亦有多款小遊戲和玩具，最適合一家大細在家中玩樂。

▼▼▼聖誕裝飾▼▼▼

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▼▼▼服飾打扮▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼整蠱道具及小遊戲▼▼

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