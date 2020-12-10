聖誕節2020｜疫情下將愛傳出去　佳節送暖做義工撳個掣都幫到人

2020雖然不是順利的一年，不少人仍希望歡度聖誕佳節，以好心情迎接新年新開始。疫情下受限聚令及防疫措施影響，大家或未能相聚一起過節，不過仍能趁聖誕參與義工或助人活動，在寒冬為有需要人士送上溫暖，一同感受溫馨的節日氣氛。

疫情下過聖誕，大家或許未必能與親友見面度過，但仍可做善事為有需要的人送暖。（GettyImages）

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1.木飾心意製作

疫情肆虐大家也盡量減少外出，但留在家也可為別人送上祝福，社職Social Career招募義工購買聖誕木飾材料包，在家製作木飾。義工一方面可享受DIY樂趣，而製成品交回社職後，亦會由機構轉贈至不同的受惠者，毋須接觸也能傳遞佳節祝福。

報名可與負責人Cora聯絡 電話：67378412 電郵：cora@socialcareer.org

社職Social Career招募義工在家製作木飾，製成品會由機構轉贈至不同的受惠者。（社職網頁圖片）

2.平安夜送糖水

或許有人會認為親身見面送暖更直接，香港九龍塘基督教中華宣道會友愛堂就招募合共100名義工，於平安夜（24日）晚上走訪屯門大街小巷，為清潔工、保安員、無家者、拾荒者及教會長者等人士送上糖水，分享愛心。

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3.認購慈善聖誕禮物

聖誕節又怎能沒有聖誕禮物？與其購買大路精品，不妨考慮送上有意義的禮物給親朋好友，同時也能做善事助人。基督教懷智服務處旗下的懷智匡業近日推出應節手工藝品，包括聖誕音樂盒及立體繡紙巾盒，產品全由工場服務使用者製造，消費即等於支持殘疾人士就業。

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虹亮善美基金會推出了「Santa Box Of Tricks」，每售出一盒禮盒，基金會同時會捐出一盒予基層家庭兒童及長者。（虹亮善美基金會fb圖片）

另外，虹亮善美基金會亦推出了「Santa Box Of Tricks」，內含多款適合大人小朋友的魔術玩意，讓人以魔術拉近人與人之間的連繫，過一個快樂而且有意義的聖誕節。市民可選擇購買禮盒自用或捐贈予有需要人士，而每售出一盒禮盒，基金會也會同時捐出一盒予基層家庭兒童及長者。

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4.送sticker支持展能藝術家

疫情令人與人的距離變得更遠，今年的大小節日，相信不少人也只能以訊息向親友表達祝福，精美的貼圖就成為最有用的工具。香港展能藝術會近日推出「聖誕Hug咗未？」WhatsApp貼圖，只要捐款便能獲得分別由兩名展能藝術家唐詠然及李子舜設計的貼圖，不但讓大家可以跨越距離，「隔Mon畀Hug」，同時也能以行動支持本港的展能藝術家。

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5.為野生牛牛送糧

聖誕節也不要忘記與我們一同生活在香港的動物！早前有報道指塔門成為市民的野餐露營熱點，令「原居民」黃牛生活空間銳減，更令牠們的主要糧食鮮草大幅減少。關注野生牛隻團體大嶼山愛護水牛協會邀請市民擔任義工，每月一次為居於塔門的牛群送上鮮草，至於未能擔任義工的市民，也可於行山郊遊時帶同工具收集垃圾帶走，減低牛隻誤食膠袋及其他垃圾的機會。

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