籃球框裝鐵板阻射籃　康文署防打波封場新招　網民關心成本幾錢

本港新冠肺炎第4波疫情仍然嚴峻，政府早前宣布收緊限聚令安排，足球場和籃球場等須暫停開放。網上近日流傳一張照片，只見公眾籃球框上安裝了一塊鐵板，原來是康文署的防疫新措施，防止有人聚集繼續打籃球，不過「新招」卻被網民鬧爆「多餘」，甚至稱會吸引人坐上去「打卡」。

籃球架上的籃框及籃網，都被一塊正正方方的鐵板封蓋。（連登討論區圖片）

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疫情持續多月，體育場地封完再開又再封，康文署早陣子就以膠帶圍封公眾球場及兒童遊樂場等，唯不時見到有人越過膠帶，繼續打球玩樂。近日網民就發現，康文署疑研究出新招式防止人打球，只見籃球架上的籃框及籃網，都被一塊正正方方的鐵板封蓋，即完全無法射籃，相信球打中鐵板時亦只會反彈出來。

康文署早前以膠帶圍封公眾球場▼▼▼

網民都驚嘆政府今次的封場措施做得如此認真，「駛唔駛咁絕呀？」，笑言如果政府各方面都如康文署這樣封框，「咁密不透風，我哋而家已經可以除口罩打街場了」，但亦有人批評做法無用，又認為低估了市民要玩的決心，鐵板或會變成另類遊戲，「個波可以放平係塊板有3分」、「遲啲實有人坐上去打咭」。

康文署回覆《香港01》查詢表示，相片顯示的籃球框封閉裝置，設於北角健康村遊樂場的籃球場內，由於該場地早前的封閉裝置均常遭人破壞，故康文署現安排在該籃球場其中一個籃球框作為試點，設置較堅固及可重用的籃球框金屬封閉裝置，一個成本約為2000元。

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