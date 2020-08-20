屯門大媽大叔天橋唱歌　最高峰20人疑違限聚令　區議員：已報警

本港新冠肺炎疫情肆虐，政府早前宣布延長多項社交距離措施一星期，至本月25日，包括晚市禁堂食、二人限聚令及室內外須戴口罩等規定。不過近日有屯門街坊於網上投訴，稱一眾大媽大叔由屯門公園移師到蝴蝶邨附近天橋圍聚兼唱歌，聲浪滋擾附近民居之餘又疑似違反限聚令。 《香港01》分別向蝴蝶區區議員楊智恒及樂翠區區議員盧俊宇了解事件，他們表示接獲街坊投訴，每天下午都有大媽大叔聚集唱歌；盧透露最高峰曾有20人聚集，二人表示已報警處理事件。今午（20 日）警方曾到場了解，但當時無人在場，所以未能作出檢控。

近日有屯門街坊於網上投訴，稱一眾大媽大叔由屯門公園移施到蝴蝶邨附近天橋圍聚兼唱歌，聲浪滋擾附近民居之餘又疑似違反限聚令。（樂翠區議員盧俊宇授權圖片）

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有網民於facebook專頁「屯碼牛牛」投稿，表示日前一眾大媽大叔於蝴蝶邨往紅樓的行人天橋聚集，更擺設擴音器及影音機疑挑戰限聚令，片中可見有大叔與友人拿收音咪唱歌，其他人則分布天橋不同位置，眾人都戴上口罩。

樂翠區區議員盧俊宇向《香港01》回覆指，其實3至4日前已有街坊因事件向他投訴，指該群大媽大叔幾乎每天下午3至5時在天橋、甚至紅樓公園草地唱歌聚集，最高峰約20人聚集，不但製造嘈音影響居民，有街坊曾目睹部分人並無戴上口罩，直言是挑戰限聚令及口罩令。

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今午已有9位警員到場了解情況，但天橋早已空無一人，故無法作出任何行動。（蝴蝶區議員楊智恒授權圖片）

盧俊宇解釋因為涉及範圍不屬康文署監管，雖然情況與早前屯門公園相近，但無法以新修訂的《遊樂場地（修訂）規例》為理據勸阻大媽大叔唱歌，故現時只可報警處理。蝴蝶區區議員楊智恒亦指，今午已有9位警員到場了解情況，但天橋空無一人，無法作出任何行動。

其後有街坊拍片稱，警方離去後，該群大媽大叔又再出現，令人相當煩擾。一眾網民都鬧爆大媽大叔們的行為自私，「又係呢啲人搞到群組感染」、「其實唔出去一陣係咪會死」、「收口啦大媽們」、「搞完屯公依家又到碼頭」、「救命， 日日聽住佢哋嘈」。

（facebook專頁「屯碼牛牛」）