掛牆式風筒成旅行住酒店噩夢　風力超弱吹到手抽筋　網民：超痛恨

【Staycation／酒店／風筒／長頭髮】疫情持續，大家仍然未能出國，第4波下甚至連Staycation都大受影響。不過即使如此，有網民就上載圖片分享，指如果在去旅行時遇到酒店使用那種風力超弱的掛牆風筒就會嬲爆，「一頭長髮吹到懷疑人生」，更說「附好的風筒才是好酒店」。

有網民發帖，指遇到掛牆式風筒就會覺得生氣，隨時手抽筋都未能吹乾頭髮！（facebook群組「爆急公社」圖片）

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該名網民在facebook群組「爆怨公社」上載1張酒店常見使用的掛牆風筒照片，指旅行時在酒店「遇到這種吹風機就很火，一頭長髮吹到懷疑人生」，而且即使手都還要抽筋了，但頭髮仍然還沒有乾，最後也只能放棄，問有沒有人與她有同樣的感覺。

樓主表示她有想過去旅行時要自備風筒，否則就要做好功課，確認該酒店使用的風筒是什麼類型。她最後笑言，要帶風筒去旅行很麻煩，偏偏自己卻要每天洗頭，因此覺得好的酒店條件真的是設有好的風筒。

長頭髮要吹頭卻又遇上風力超弱的風筒，令人生氣實在是合理的事。（視覺中國）

帖文引來網民熱烈討論及一致認同，有人堅持出門一定要自備風筒，亦有人笑指如果看到是掛牆式風筒會「放棄不吹」，甚至有網民表示「超痛恨這種掛牆式風筒」。

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