男友拍拖堅持AA制　連飲杯奶茶都要計　旅行一個經歷令港女震驚

是否實行AA制是不少情侶相處的難題，如果對方過分計較，確實有點不舒服。有女網民投稿至Instagram帳戶「couple.murmur」，抱怨男友小器孤寒的問題，指他堅持以AA制相處，「連飲杯奶茶都要同我計」，其中一次去旅行的經歷更讓她震驚，因而忍不住發文請教網民如何是好。

情侶應否以AA制相處是一個令人爭議的問題。（《浪漫的體質》劇照）

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該女網民在「couple.murmur」表示，與男友交往兩年多，因拍拖使費全由男方支付不太好，初時就建議「我請一餐，你請一餐」，惟男友拒絕並說「我哋不如都係AA制」。樓主直言AA制讓彼此關係有疏離的感覺，令她心裏不是味兒，但還是被迫答應。有次正值交往紀念日，她們一起買奶茶喝，還以為男友會請她，「點知佢都係叫我攞錢出嚟，AA畀奶茶錢」。

樓主另舉例子，指有次跟男友一起去旅行，打算請他食餐飯，「我知道女仔畀錢，好似令男仔冇面咁，就將錢畀佢去埋單」。但事後男友竟然沒將找續回來的錢交還，「自己收埋落袋，對返港紙其實都有700蚊」，令她相當驚訝，一問下對方竟然回應「係咩？我以為係我嘅錢」。旅行近尾聲時，「佢終於請我食咗一餐」，當時心裏感到難得的甜滋滋，誰知飯後男友卻說「你返到香港之後再酌量還返畀我」。

有女網民發文抱怨男友小器孤寒，指他堅持以AA制相處，「連飲杯奶茶都要同我計」。（《太陽的後裔》劇照）

當樓主努力接受男友的「節儉」時，對方近日卻興奮告知將會做兩個迎新營的組爸，還聽說要付出過萬元，讓她頓時醒覺「佢對我好似好小器，但係對其他嘢就好大方咁」。

除了拍拖使費的問題，男友對樓主亦常常充滿懷疑，如有次傳送跟朋友的對話截圖給他，他會立刻查看那段時間有否同時回覆他；最近有另一半的男性朋友約吃飯，「男友嬲到爆炸，唔畀我去」，但他卻以組聚名義跟大班女生聚會。樓主不禁感嘆「我真係好攰，同佢相處好大壓力」，又問網民「大家有冇遇到呢種情況，可以教下我應該點做？」

網民看完樓主的分享都直呼誇張，紛紛留言建議分手解決：

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