反修例運動致警察茶點費激增　究竟開支算多定少？網民咁樣睇！

警察福利基金近日向立法會提交2019至2020年度報告，當中「擔任特殊職務警務人員茶點費用」較去度大升約52倍成為焦點。事件亦都引起部分網民討論，支持的一方表示警隊人數眾多，「條數差唔多啦」，立場相反的一方則好奇為每名警員平均花了多少「茶點費」。

警察福利基金向立法會提交報告，其中「擔任特殊職務警務人員茶點費用」大升引起關注。（資料圖片）

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警察福利基金2019至2020年度的基金收入約為1.88億元，比去年度約1950萬急升超過8.6倍，基金收到的捐款就高達1.73億，升幅超過26倍，連帶基金結餘亦都由去年錄得約1989萬虧損變為今年錄得約7395萬盈餘。

警察福利基金之中「擔任特殊職務警務人員茶點費用」的支出亦由去年度只有約122萬元急升至超過6485萬元，升幅達52倍。根據警方回應，茶點費主要是為執行反修例職務的3萬多名警務人員提供食物和飲料，每人每日平均支出少於7元。

據了解，茶點費急升是2019年警隊在反修例示威期間，每日向過萬名執勤警員派發各種乾糧、小食、能量棒或啫喱或飲品等，供警員在有需要時食用。另外，行動期間會安排於總部和警署儲存杯麵、乾糧、罐頭食物及飲品等以作應急。

去年因為反修例事件引起連串示威行動，警方需要多次出動，令茶點費大增

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以往警隊用幾多茶點費？

警隊又指，曾接獲大量市民希望透過捐款支持警隊，但基於捐款人意願，不會披露個別人士資料。至於其他支出包括為執勤前線人員提供物資，包括防割衣、鞋墊、防雷射眼鏡等防護用具。

茶點費佔開支比例多定少？

比較由2014年至2020年的警察福利基金數字，大部份年度茶點費最多只佔開支約3%，唯獨是2014/15及2019/20年度分別佔約17%及約57%，其中前者相信與報告期內發生「佔領中環」有關。

茶點支出大增亦都引起雙方陣營的網民討論，以下為部分留言：【點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼】

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警察福利基金報告之中，「存貨」亦去年度約12萬元急升至今年度約137萬元，升幅約為10.4倍。報告指出存貨項目包括警察紀念品、警察樂隊55周年紀念郵套、警隊170周年數碼影音光碟及藍光光碟以及175周年紀念郵票、書籍和八達通鑰匙扣。另外，同期承辦商代售紀念品佣金收入亦減少超過一半，少收約41萬元。