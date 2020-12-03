周庭判刑｜周庭入獄日本網民極關注　搜尋字眼令人驚訝面紅

【周庭判刑／黃之鋒／林朗彥／香港眾志】去年6月21日包圍警察總部案，前香港眾志成員周庭早前承認煽惑及參與未經批准集結罪，昨日（12月2日）被判入獄10個月，亦是她首次被判囚。操流利日語的周庭在日本網絡界頗具人氣，判囚消息一出即引起香港及日本網民關注，在Google搜尋熱度亦急升，當中除了搜尋事件外，周庭的家人和男朋友等背景，日本網民的熱搜字眼，竟與周庭的身材有關，結果令人驚訝兼面紅。

先看周庭、黃之鋒、林朗彥承認控罪情況▼▼▼

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6.21圍警總案｜周庭囚10月痛哭 黃之鋒囚13.5月籲支持者撐住

《香港01》翻查Google Trends數據，周庭、黃之鋒及林朗彥3人中，首次入獄的周庭搜尋熱度最高。

（資料圖片）

另外，精通日文的周庭，除了積極經營YouTube、Twitter等頻道，過往亦多次到日本演講及接受媒體訪問，講述香港反修例運動情況，更曾獲《福布斯》日本選為50名最具影響力人物之一，也有當地媒體為她冠上「民主之女神」稱號。故周庭判因消息一出，亦引起日本網民關注。

周庭到日本接受電視台直播訪問，講述反修例運動情況：

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日本、香港網民竟然都關注呢樣嘢？

至於日本及香港網民最關注、即相關搜尋「人氣竄升」最多的，除了判刑細節、周庭家人和男朋友等背景，亦關注其身材。

Twitter方面，對比周庭於9月2日宣布重返Twitter，12月2日判刑發文數量明顯較多，至截數時有3200多個，較重返Twitter多逾三成，轉發數量則有2萬多個。

回顧周庭從政之路▼▼▼

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