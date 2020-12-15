發財新招？再有人慘收同一新娘第三次喜帖　網民建議不如畀定下次

結婚紅包包多少是一門學問，若遇到結婚一次以上的情形，更難衡量紅包金額。台灣有網友抱怨，他被同一個新娘「炸三次」，前兩次的婚宴他都有到，也包了2000元（台幣，下同），這次已經是第三次，讓他相當無奈也不想再出席。其他網友則開玩笑表示「根本是愛情產業鍊」、「離出去，嫁進來、新娘發大財！」。

臉書專頁爆料公社分享一則貼文，有網友表示，他被同一個新娘「炸三次」，無奈詢問「你們會去嗎？」他表示，前兩次婚禮他都有到，也包了2000元紅包，這次第三次他不會再去了……

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有網友傻眼表示「我沒有想到現在景氣差成這樣子，居然用結婚來撈錢」。其他網友留言「賺紅包賺錢的概念」、「以前有一個朋友也是結三次都放帖子，第三次連他爸爸都不敢去了」、「你試試看這次不要包，看他們會不會白頭到老」、「我有同學，第一次喪偶，第二次離婚，同學們就私下說第三次不跟了，第三次他只登記」。

還有人說「送上第三包的時候，告訴他，第四包我也準備好了」、「保安保安，怎麼可以讓人結了又結，結了又結的嗎……」、「跟她說下次一起給，不然好麻煩」、「名符其實的愛情產業鏈」、「標準出來詐的」、「離出去，嫁進來、新娘發大財！」。不過仍有網友留言，希望她這次真的能跟新郎白頭偕老。

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