電玩最弱生物？　日男模擬現實版史萊姆捕捉人類　結果超爆笑

史萊姆作為電玩動漫主題老是常出現的最弱生物，到底藍色圓滾滾的身驅有沒有可能與人類對抗呢？日本YouTube頻道「SUSHI RAMEN【Riku】」就以凝固果膠嘗試模擬史萊姆在現實世界的質感，測試一下到底史萊姆有沒有可能以圓滾滾而黏稠的身驅限制人類的行動，甚至捕捉人類！

史萊姆標誌性的藍色圓滾滾身驅。 (《勇者鬥惡龍》官方圖片)

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眾所周知各種異世界題材的動漫或遊戲中，第1隻會出現的敵人經常會是圓滾滾的「史萊姆」。「SUSHI RAMEN【Riku】」的版主以洗潔精、科學鹽以及沐浴露嘗試製作了彈性極強，黏度極高的「史萊姆」！雖然一開始因為硬度過高，易碎等問題多番失敗，最終還是做出了一旦被黏附一段短時間就再也無法脫離的「超強史萊姆」！

到了影片後段YouTuber對人進行大整蠱！製作組特意在小屋的天花板開了一個洞，並在下方有人經過的時候倒下「史萊姆」，令下方的人滑倒，場面極為爆笑！由於這個人造「史萊姆」極具威力，大家千記只看不學，以免傷及無辜。

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