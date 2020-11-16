消委會｜實測18款洗衣機　一次過了解潔淨功效　呢幾款最慳水慳電

【消委會／推介／洗衣機／慳水／慳電】不少家庭必備洗衣機，尤其在新冠肺炎疫情下，清洗衣物的頻率更高。消費者委員會發布最新一期《選擇》月刊，測試18款前置式、頂揭葉輪式及歐洲頂揭式的洗衣機，售價由2500多元至8200多元，發現各機款潔淨衣物表現參差，並且很難做到「慳水又慳電」，如葉輪式樣本的耗電量最少，卻最耗水。

消委會測試18款前置式、頂揭葉輪式及歐洲頂揭式的洗衣機。（消委會圖片）

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在潔淨表現方面，消委會測試結果顯示，頂揭葉輪式洗衣機的表現差異最大，清洗「棉質衣物」和「人造纖維衣物」的潔淨比率可相差14%及16%，歐洲頂揭式樣本則差異最小。以下機款式在「洗衣潔淨程度」均獲4.5分▼▼▼

西門子 Siemens WU12P260HK 白朗 Brandt BWF714AG 飛歌 Philco PWS81400V 三星 Samsung WW70M64 FOPW/SH 惠而浦Whirlpool FWG71283W Panasonic NA-147VR1 西門子 Siemens WP12TB27HK 金鼎Candy CVFTS G374TMH-S 依達時Indesit TIDW70210

按圖即睇18款洗衣機效能表現▼▼▼

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在耗電量方面，測試發現葉輪式樣本平均較慳電，不過在「人造纖維衣物」環節中，葉輪式樣本清洗每公斤衣物的耗電量最多可相差約70%。據清洗「棉質衣物」量得的耗電量，假設每度電1.2元，每年開機洗衣260次，各樣本之間的每年電費差距可達13倍，其中以葉輪式樣本的耗電量最少，每年電費為20至47元。

在慳水程度上，消委會指前置式及歐洲頂揭式樣本平均較葉輪式慳水約53%及60%；例如在「棉質衣物」環節中，葉輪式樣本清洗每公斤衣物平均需約23.9升水，較前置式及歐洲頂揭式樣本各別高出約45%及51 %。

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