心理測驗│聖誕節晚上迷路點返屋企？　測你對自己什麼地方最自信

想知自己最引以為傲的地方是什麼，不妨用以下心理測驗快速測試一下。

你對自己什麼地方最自信？（電視劇《今際之國的闖關者》劇照）

問題：聖誕節晚上，你一個人迷路了！若此時有4條路，你會選擇哪條路回家？👇👇👇

A右邊小路

B左邊小路

C左偏右小路

D右偏左小路

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+ 5 + 5 + 5

同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點

👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇

哪種是你平日吃番薯的方式？（網上圖片）

1.連皮吃

2.剝一半皮吃

3.邊剝皮邊吃

4.切成一口大小吃

5.垂直切成兩半

6.剝除所有外皮才吃

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同場加映：日本心理測驗│從打掃態度看穿內心 4種選擇透視你耐性指數

👇👇👇今天必須打掃房間，你的想法是？👇👇👇

今天必須打掃房間，你的想法是？（電影《就愛斷捨離》劇照）

A. 好，一氣呵成！ B. 一點一點整理吧！ C. 不要！ D. 誰來幫幫我！

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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

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