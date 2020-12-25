心理測驗│聖誕節晚上迷路點返屋企？　測你對自己什麼地方最自信

撰文：夏洛特
最後更新日期：
想知自己最引以為傲的地方是什麼，不妨用以下心理測驗快速測試一下。
你對自己什麼地方最自信？（電視劇《今際之國的闖關者》劇照）
問題：聖誕節晚上，你一個人迷路了！若此時有4條路，你會選擇哪條路回家？👇👇👇
A右邊小路
B左邊小路
C左偏右小路
D右偏左小路
👇👇👇不準偷看👇👇👇
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+5
+5
+5
同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點
👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇
哪種是你平日吃番薯的方式？（網上圖片）
1.連皮吃
2.剝一半皮吃
3.邊剝皮邊吃
4.切成一口大小吃
5.垂直切成兩半
6.剝除所有外皮才吃
👇👇👇不準偷看👇👇👇
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+15
+15
+15
同場加映：日本心理測驗│從打掃態度看穿內心 4種選擇透視你耐性指數
👇👇👇今天必須打掃房間，你的想法是？👇👇👇
今天必須打掃房間，你的想法是？（電影《就愛斷捨離》劇照）
A. 好，一氣呵成！ B. 一點一點整理吧！ C. 不要！ D. 誰來幫幫我！
👇👇👇不準偷看👇👇👇
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+10
+10
+10
同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況
👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇
1.把杯耳放在手指之間
2.輕握杯耳，尾指靠下
3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體
4.手掌握杯耳另一側
5.只用手指握住杯耳
6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端
👇👇👇不準偷看👇👇👇
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+12
+12
+12