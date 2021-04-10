日本熱傳從燒肉店點餐方式睇穿本性　愛叫「拼盤」好可能係渣男？

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-04-10 18:30

我們女生最喜歡雞肉了。雞肉，據說有着豐胸的效果，跟牛肉還有豬肉相比起來又更健康的關係，在減肥期間也是很好攝取的食材。在被男性約出去一起吃飯的時候，選擇有着好吃雞肉料理的女生應該不少吧。本次，要從為數眾多的雞肉料理當中，特別來討論烤肉串的部分。

點烤肉串「拼盤」要特別當心？

烤肉串，不只在烤肉串專賣店有賣，在大部分的居酒屋菜單中也都可以看到。也不僅限於飯局，聯誼或者是好友間的聚會，吃到烤肉串的機會可說是蠻常有的呢。在大家一起「來吃烤肉串吧！」的時機下，請稍稍留意一下意中人的點餐方法。要特別注意點「拼盤」的男性。不，這絕對不是在否定「拼盤」這個選項。拼盤是有着5串或者7串等的組合，實惠的價格還可以享受多種口味，是CP值很高的餐點。

但是，會選烤肉串拼盤的男性，在對於交女朋友，還有正式交往的這件事上，雖然不至於說是……消極以對，但是大部分都是喜歡搞曖昧的類型。也就是「我，是不交固定女友主義」的傢伙。這個是筆者，在反覆不斷的多次約會經驗還有聯誼中所導出的原創法則。接下來開始說明箇中理由吧。

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「不選」特定女友的男人們

筆者認為，選烤肉串拼盤的男性，其實是「沒有在選擇」的唷。蔥鮪不錯，肝臟之類的也不錯，諸如此類的想法，其實是沒有表示出明確意思的。這樣的表現，在面對女性時也是相同道理，這正是難以萌生出確切的「想要選擇你來當女朋友！」的證據不是嗎？

雖然是私事，在筆者的實際經驗中，跟在飯局時點拼盤的男性一塊時，隨着「總覺得氣氛很不錯」的感覺而起，從這樣的男性嘴裏卻連「跟我認真交往吧」的話也聽不到。就像是在一個一個享用拼盤裏許多種種類的烤肉串一樣，和很多「總覺得氣氛很不錯」的女性，一步一步的約個會再進一步的上個床，就滿足了吧。

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就像選想吃的烤肉串一樣，會慎重的選擇想要交往的女性

相反的，「想吃肝臟」「想吃七里香」等等，能夠感受到明確的想要吃甚麼烤肉串，在選擇女朋友的時候一般都是會仔細慎選的類型。對於「選擇」這樣的思考來說，或許是較為積極的。在選擇固定女友的態度上，也很自然的表露出來呢。

這樣想的話，對從「總覺得氣氛很不錯」開始，卻一直遲遲無法發展下去的男性，提出烤肉串店的飯局邀約，讓對方養成自發性的選擇烤肉串的習慣對未來的發展就有希望了。斷然的拒絕「要點個拼盤嗎？」的提問，回答「用選的不是比較有趣嗎」，來計可愛的殺球吧。

關於拼盤的原創法則，充其量是筆者主觀的理論，但在科學上也不是說沒有根據的……，雖不中，亦不遠矣，對於這個原則筆者是相當有信心的。在酒會間，若是能夠被當作觀察男性戀愛觀的參考將會備感榮幸。

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