李偲嫣離世｜謝鋮浚曾發文：幸福，不是長生不老　 網民望節哀

【李偲嫣／新冠肺炎／鋮浚哥／謝鋮浚】「正義聯盟」創辦人李偲嫣今日由救護車送院，其後證實不治，終年56歲，院方其後發現李偲嫣對新冠病毒呈初步陽性。 李偲嫣突然離世的消息受到各方關注，網民亦關心其丈夫「鋮浚哥」謝鋮浚情況，更有人在連登討論區發帖，分享鋮浚哥上月底在社交網站的帖文，只見他和愛人慶祝相識5周年，含情默默寫下「幸福，不是長生不老」等內容，有網民希望他可以早日走出喪妻之痛，節哀保重。

「鋮浚哥」上月尾發文紀念和李偲嫣相識5周年，網民希望他早日走出傷痛。（謝鋮浚fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

李偲嫣和「鋮浚哥」的戀曲，是部分建制派支持者眼中的「童話故事」。李偲嫣的死訊傳出後，網民馬上分享鋮浚哥於11月24日在facebook發出的帖文，顯示他對妻子用情之深，有人留言希望他早日走出傷痛。

鋮浚哥的帖文中沒有提到愛妻名字，但綿綿情話甜入心頭，大談自己對幸福的理解，「幸福，不是長生不老，不是權力通天；更不是大魚大肉」。原來當天是兩口子結識5周年的日子，一起豪吃海產、西班牙火腿，扇貝、鮮蝦、聖指放滿一枱，再來一盤吸晴的大閘蟹，傾盆愛意借食物表達出來，「幸福，是當你想吃，就可以吃；幸福，是每一天平安健康地生活」。還寄語兩人要餐餐好餸。

+ 2 + 2 + 2

李偲嫣曾向《香港01》提供她和「鋮浚哥」的婚照，可惜現在天人永隔。（資料圖片）

鋮浚哥又指，「幸福，是想被愛的時候，有人來愛你親你」，兩人愛得轟烈，鋮浚哥最後再用一句平淡說話紀念兩人本來想細水根流的戀情，「幸福，是無論晴天雨天，春夏秋冬；有人陪你一起慢慢變老」，希望兩人幸福到老。帖文底有人大讚「鋮浚哥」的文采一流，更貼出長輩圖祝福，「祝你倆幸永遠常在」。可惜今日傳出李偲嫣死訊，上天無情，棒打鴛鴦。

李偲嫣向來愛分享影照片，當中不乏「鋮浚哥」身影：

李偲嫣於2018年結婚，其緍照被指曾經修圖。（資料圖片）

+ 6 + 6 + 6

+ 11 + 11 + 11

李偲嫣早年曾任香港管理專業協會李國寶中學的家長教師會主席及家長校董，及油尖旺區家長教師會聯會會長，同時創立香港家長聯會，有指因此與在教育界工作的鋮浚哥認識，繼而陷入熱戀。而謝鋮浚曾透露從事工程業逾30年，後來才轉跑道進教界，2018年與李偲嫣結婚時，任香港專業進修學校副總監（國際教育）。