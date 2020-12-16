李偲嫣離世│素顏與P圖相片差異大　百變打扮常惹網民關注

【李偲嫣／新冠肺炎】「正義聯盟」創會主席李偲嫣今日由救護車送院，其後證實不治，終年56歲，消息指醫院檢驗後發現她對新冠病毒呈初步陽性。 李偲嫣生前活躍於政壇，不時出席支持政府的活動，去年亦曾舉行撐警活動，生前經常以不同裝扮出現於人前，加上言行出位，故其動向甚受網民關注。

李偲嫣曾以「學生妹」造型出席公開活動。（資料圖片）

+ 6 + 6 + 6

李偲嫣對社交網站貼出的圖片甚講究，但經常被網民指「P圖過度」，直指其素顏樣子與網上照片的有極大對比，她於2016年書展曾推出寫真集《情書》，而她於2016年參選立法會選舉時宣傳照，就曾被網民形容是「神級」修圖。

李偲嫣於2018年結婚，其緍照亦被指曾經修圖。（資料圖片）

+ 11 + 11 + 11

李偲嫣於2018年5月下嫁香港專業進修學校副總監（國際教育）「鋮浚哥」謝鋮浚，兩人婚前到台北拍攝婚照，當時李偲嫣透露連踩12小時拍攝7個造型。為追求完美拍攝效果，偲嫣BB笑指當日戴了一個Nude Bra谷胸，又自爆「一生都未試過咁Sexy」，而全程不敢吃東西，只喝水及進食流質食物，「全日不停換衫換妝，加上件婚紗要束腰，其實都幾辛苦，不過最緊要enjoy」。李偲嫣婚後與「鋮浚哥」相當恩愛，不時結伴出遊。