影2萬元婚照慘變地獄風　攝影師用車頭燈打光　新娘：我印堂發黑

「一生才一次的大事，結果竟然如此！」拍攝一輯絕美婚紗照留下回憶，是不少新人夢寐以求的事，不過台灣一對新人近日在網上卻大呻中伏，指自己花了7萬新台幣（約1.9萬港元）聘用攝影團隊，詎料團隊遲到令黃昏景色變成黑夜，甚至攝影師竟用車頭燈打燈，讓她印堂發黑，整輯照片都瀰漫陰森詭異的味道。

穿着黑色婚紗的新娘，與黑夜背景融為一體。（fb「爆料公社」圖片）

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該名新娘在facebook群組「爆料公社」發文，附上多張婚紗照，並問道「這樣的婚紗，你們覺得如何？」她表示，自己花費了7萬新台幣找來台中一間個人工作室拍攝婚紗照，但過程中不但跟攝影師發生很多不愉快事件，初時溝通跟最終成品，更有「喜馬拉雅山般的落差」。

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新娘指出，婚紗照是分兩天拍攝，但對方竟把兩日的服裝掉亂，而有日原打算拍攝黃昏景色，團隊竟遲到1個多小時，抵達目的地時已經天黑，當時穿着黑色婚紗的新娘，與黑夜背景融為一體。更令人詫異的是攝影師是用車頭燈幫忙打光，「請問這是正常的嗎？感覺印堂發黑」。

後來看成品更是慘不忍賭，新娘直言「照片根本挑不出來」，身邊沒有一個人懂得欣賞，「照片目前修了兩次了還是修的很怪，不管是光影或是我的臉跟身材」。她又控訴指團隊亦非常不專業，不但說好拍婚戒沒有拍到，帶着氣球到了海邊，又因風太大全部飛走，而化妝師亦沒有隨時在旁幫忙整理妝髮，還獨自離開買東西吃。

經過新娘多番投訴後，團隊僅願意對疏忽部份進行補拍，但事主已對團隊無信心，決定另找其他攝影師，涉事的工作室則只願意賠償1.3萬新台幣（約3500港元）。事件曝光後引起熱議，該名攝影師接受當地傳媒訪問時堅稱，對自己作品很有信心，但認為藝術是很主觀，客人不滿意，唯有依照合約，退還沒有使用的婚紗和相本的費用。

網民看完照片都紛紛慨嘆「好悲慘的婚紗照」、「一輩子的陰影」，又說「我以為是用手機拍的」、「行車記錄器截圖畫面都比這個好」，笑言他們就像遇着大停電走到街上的市民。有網民更在新娘穿着黑婚紗配搭黑夜景的那輯照片下留言，「新娘在哪裏呢？找不到」。

同場加映：美國夫妻懸崖上「玩命」拍超驚險婚照▼▼▼

美國夫妻懸崖上「玩命」拍超驚險婚照（01熱話製圖）

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同場加映！（香港01製圖）

浙江杭州一對新人曾網上公審婚攝公司，狠批婚照多有模糊失焦，她被修到不似原樣，新郎褲上的窿明顯可見卻沒被修正，背景裏的牆壁和窗框更是歪歪斜斜的▼▼▼