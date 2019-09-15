野生鹿亂入美國新人婚照　流住口水搶花球　臨走前留下窩心禮物

每對新人都希望拍攝一輯獨一無二的婚照作為紀念，美國一對新人日前於草原舉行婚禮，完成儀式後拍婚照時就遇上一位不速之客。當日新人拍攝期間，一隻野生鹿疑被花球的香味所吸引，竟跨越欄柵走向準新娘，不斷向她點頭示意，然後流住口水把花球搶走「開餐」，幸好新人沒有感到生氣，反被野生鹿的行為笑翻。兩人完成拍攝後查看花球的情況，更發現剩下一枝完好無缺的玫瑰，笑言是鹿兒送上的新婚禮物。

美國一對新婚夫婦拍攝婚照時竟遇上神秘嘉賓，一隻野生鹿亂入，更搶去她們的花球。（fb「Laurenda Marie Photography」圖片）

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美國攝影師班歷（Laurenda Marie Bennett）日前於密歇根州一草原替一對新人拍攝婚禮照片，沒料竟遇上一名「神物嘉賓」。當日新婚夫婦完成儀式後打算到附近拍照，看到遠處有一隻野生鹿正站在草原中，於是打算把握機會「合照」，沒料鹿竟跨越欄柵慢慢走近新人，令兩人非常驚喜，「我們認為這很有趣，當時真的完全沒有感​​到害怕」。

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或許因為花球上新鮮白玫瑰的香味太吸引，野生鹿向新娘愈走愈近，更乖巧地一直點頭示意，攝影師當然不會錯過機會，即時把有趣的人鹿交流過程拍下。不過野生鹿後來突然伸長頸，流住口水偷偷靠近新娘，將她手上的其中一朵白玫瑰吃進肚裏，令一對新人哭笑不得。

亂入的野生鹿起初乖巧地一直點頭示意，後來卻流住口水把花球搶走「開餐」。（fb「Laurenda Marie Photography」圖片）

攝影師班歷形容，當時她跟一對新人都只能傻笑，「我們都在咯咯地傻笑着，看着對方說『發生了什麼事？我們該怎麼辦？』」，幸好一對新人沒有介意花球被「搶劫」，新娘反而很興奮地將花球掉到草地上讓鹿大快朵頤，「顯然牠比我更需要它」，而整個花球遇劫的過程則被婚禮的影片攝影師記錄下來。

新人完成所有拍攝後，特意返回丟棄花球的地方，當時野生鹿已食飽離開，不過兩人發現鹿兒留下了窩心驚喜，花球的「殘骸」當中，竟然留下了一朵完好無缺的白玫瑰，令新娘開玩笑稱「或許那是牠送給我們的結婚禮物」。

（綜合）