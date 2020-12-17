西伯利亞最冷小鎮零下51度　戰鬥小學生照返學　跌到這度數才停學

本港氣溫顯着下降，下星期部分地更低至個位數，不少網民已大叫「要冬眠了」。不過俄羅斯西伯利亞最冷小鎮奧伊米亞康（Oymyakon），近日已降低至零下51度，但由於仍未達到零下52度的停課標準，當地學生們即使凍得眼睫毛結冰，還是要照常上學。他們冒着風雪走在一片全白雪地上的照片，每年都成為世界奇觀之一，大家都忍不住驚嘆「戰鬥民族」對上學的堅韌與毅力。

有攝影師就拍下學生們穿上大衣，全身戴好防寒裝備，低下頭一步一步踏過厚厚積雪前往學校的畫面。（影片截圖）

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根據外地媒體報道，位於俄羅斯薩哈共和國的小鎮奧伊米亞康，被稱為「世上最冷仍可居住的地方」，當地只有一所建於1932年的學校。近日氣溫下降到零下51度，爭1度就能達到低年級學生的停課標準，因此小學生們仍要繼續上課。

按圖睇西伯利亞人上課情況▼▼▼

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該學校上課時間為早上9時至下午5時，學童出門上學時天還沒亮，放學時四周亦已經漆黑一片。有攝影師就拍下學生們穿上大衣，全身戴好防寒裝備，低下頭一步一步踏過厚厚積雪前往學校的畫面。

事實上奧伊米亞康學生們於零下50度，冒着寒風大雪上課的場面，每年都引來傳媒採訪，只看照片都感受到刺骨的寒意，更令人驚嘆西伯利亞的小學生，絕對是「冬天的冠軍」。

同場加映：奧伊米亞康低至零下67℃ 居民眼睫毛都結冰▼▼▼

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