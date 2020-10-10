原來冬天特別容易瘦？日本女生瘋傳寒冷季節特效減肥大法

在聖誕節來臨之前不瘦下來不行！一定有很多女孩子正因為這件事而萬分焦急中。因為是一年只有一次的聖誕節，果然還是想以最美麗的狀態來和男朋友或喜歡的人一起度過的呀。這次，為了這樣的女孩子們，我就要來介紹日本一些可以在聖誕節來臨之前瘦下來的簡單方法！在這段不怎麼足夠的時間中也能夠期待其效果的推薦減肥方法，請試著來做看看喔。

冬天出乎意料的很容易瘦下來！ 但是千萬不可以太過勉強自己

大家很容易會以為不好瘦下來的寒冷時期，其實它是個和夏天比較起來，基礎代謝會更上升，而很容易瘦下來的時期。這是因為，由於人類的身體具備了調節體溫的機能，所以在寒冷時期為了維持基礎體溫而會燃燒熱量來為我們製造熱度的緣故。

然而，由於寒冷時期同時也是一個很容易因為天氣乾燥而感染感冒的時期，所以千萬不可以太過勉強自己。特別是容易對身體造成負擔的控制飲食減肥法，會造成免疫力下降，所以要注意！免疫力一旦下降，一方面容易感染感冒，又不容易痊癒，就會陷入惡性循環之中。

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要不搞壞身體，在聖誕節來臨之前有效率的瘦下來，到底該怎麼做才好呢？我就要來介紹給各位，能夠輕鬆地隨時留心的技巧。

坐辦公室的工作也能夠辦到的簡單運動法

由於冬季時節不太能夠到外面運動，所以很容易就會運動不足。然而因為一旦肌肉減少，代謝速率也會跟著降低，所以「從日常生活當中可以辦到的簡單運動著手」的這個想法，便是很重要的。我特別希望從事辦公事務的人要實行的運動，是位於後背的肩胛骨周邊的伸展運動。在肩胛骨的周圍，有一種稱為棕色脂肪組織的細胞聚集在一起。這種細胞，是據說能夠促進脂肪燃燒、幫助我們維持體溫，值得感謝的細胞！

肩胛骨周邊的伸展運動之方法

要點是，將兩隻手臂放在背後牽在一起然後往後拉，讓肩胛骨彼此往內側集中。想像你是要將左右兩邊如同翅膀一樣的骨頭，用力讓它們碰在一起一般吧。然後請試著一面留意肩胛骨，一面轉轉轉的轉動手臂，伸展自肩膀周圍到腋下側邊的部分。這是一項即使坐著也能夠辦到的運動。

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從溫暖身體內部這點開始做起的減肥方法

冬天不論上哪裡去，到處都大把大把開著暖氣。你是不是嘴上說著店裡很熱，在咖啡廳或餐廳裡點著冰涼的飲料呢？ 據說人類的身體是體溫每上升1度，基礎代謝率就會提高10%，所以對正在減肥中的女孩子來說，讓身體從內部暖起來是非常重要的。

要讓身體從內部暖起來的重點

所以說，即使店裡面會熱，也請試著留意務必要點熱的飲品。在酒會宴席上也不要喝冰冰涼涼的酒，而是推薦點以熱水稀釋的酒類。熱威士忌或加熱水稀釋的燒酎等等，卡路里也很低，所以很推薦唷。

推薦的飲品是？

說是這麼說，但是要不論在什麼場合都只光喝溫熱飲品來過活，實在也是滿難的對吧。在這種時候，我所推薦的是南非博士茶（註：Rooibos Tea，有些餐廳也會叫做「南非國寶茶」）。南非原產的南非博士茶，含有豐富的天然礦物質，是在減肥當中最適合的飲品。過於勉強自己的減肥中或生理期前，精神狀態很容易變得不穩定，而由於礦物質具有讓心情穩定下來的效果，所以用來預防暴飲暴食也是最適合的。就如同很多人所知道的一般，礦物質也具有能夠排出多餘的老舊廢物及水分的效果，因此運動不足而容易水腫的人也請嘗試一下從日常生活開始攝取它看看。

順帶一提，由於南非博士茶當中所含有的SOD樣酵素可以幫助活性化腸子的蠕動，所以是一種對於容易便秘的人來說，也務必希望要攝取的飲品。它是個不論熱熱喝或冰冰喝都能夠弄得很好喝的飲品，因此推薦給大家。在超市或無印良品之類的也有在賣，所以很容易購得，這點也很討喜。

想要在聖誕節來臨之前減肥的人，就不要太過勉強自己了，來嘗試看看這些可以從日常生活開始實行的方法，您覺得怎麼樣呢？