浪浪遇恩人追車尾狂奔3公里　車主僅餵食數次　1個原因無法領養

被棄養的寵物都想尋得新主人，可惜不是人人有條件。近日微博一條浪浪狂奔片引起熱議，影片攝於湖北襄陽，白色小流浪狗緊緊追住電動車尾，在馬路上奔馳，足足跑了3公里。內媒成功找到電單車主，原來狗狗平日在她住的小區流浪，自己餵過牠幾次，未料被當成恩人，當天被牠跟住時一路未發現。不過，她所住的地方禁止養狗，只能希望有好心人領養，惟有網民批評，如果不想領養就不應餵食流浪狗。

流浪狗追住電動車，足足跑了3公里。（微博影片截圖）

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事發生於12月15日，居於湖北襄陽的李女士騎電動車接小孩回家，其間一隻小型流浪狗跟實她車尾。影片中，白色小狗跑得相當快，在馬路緊緊追住前方的電動事沒有被拋離，旁邊還不停有車輛駛過，但電動車一直未有停下。

內媒聯絡到當時駕電動車的李女士，原來這隻狗在她生活的小區流浪，平日沒有人管，自己只是餵過牠幾次，牠就把自己當成恩人。當時是晚上6時許，天氣異常寒冷，她解釋自己因為戴上帽子，一路都沒發現後面有小狗，估計牠從小區裏面就跟住自己跑出來，「牠每次都在小區裏面閒逛，滿通人性的」。

李女士自言沒有照顧到小狗多少，只是偶爾會給牠一點食物，「牠就記住了」，可能是剛好見到自己出門，牠那時就跟上。直至到達學校時，才被其他家長提醒，那隻小狗一直跟着她車尾，「整整跟了3公里」。

狗狗追車尾足足跑了3公里：

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雖說許多網民都建議李女士領養這隻狗，但她住的小區禁止養狗，希望有心人可以領養牠回去。

網民點睇：

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不少網民認為這隻是被棄養的寵物犬，「 看着狗子這樣好難過」、「其實牠想跟你回家的吧」。然而，也有網民批評李女士的行為，認為她不應餵流浪狗，如果愛牠就應該想辦法帶牠回家。

（綜合）