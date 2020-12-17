救救長頸鹿！洪水淹沒肯亞小島被困　動保組織製「挪亞方舟」營救

面對極端天氣，野生動物的存活率越見困難。位於非洲肯亞的隆加羅島（Longicharo Island）早前暴雨連場，洪水幾乎淹沒湖中一座小島，8頭瀕危的長頸鹿慘被困在島上，當地的動物保護組織決定聯手展開救援行動，特製一艘彷如「挪亞方舟」的鋼製接駁船，拯救長頸鹿至安全地方。

位於肯亞西部的巴林哥湖最近因暴雨不斷，引致水位上漲，令附近的陸加羅島將近淹沒，當中8隻瀕危的長頸鹿因此被困在島。（NorthernRangelandsTrust＠facebook圖片）

據當地媒體報道，位於肯亞西部的巴林哥湖（Lake Baringo）早前因暴雨不斷，引致水位上漲，令附近的陸加羅島（Longicharo Island）將近淹沒，肯亞野生生物服務署（Kenya Wildlife Service）、非牟利動保組織北部草原保護信託基金（Northern Rangelands Trust）、以及美國的救救長頸鹿（Save Giraffes Now）合作組成緊急救援小組，決定拯救島上8頭瀕危的羅氏長頸鹿（Rothschild’s giraffe）。

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他們計劃利用特製的鋼製接駁船，把所有長頸鹿送到6.4公里外的魯科（Ruko）保育園區安置。第一隻要拯救的是雌性成年長頸鹿Asiwa，牠因為獨自被困在島中較偏僻的位置，與其同伴失散，要先行作出救援。

「Save Giraffes Now」主席大衛（David O’Connor）是在場救援人士之一，他表示過程有不少困難，因為長頸鹿們不知人類在幫助牠們，結果牠們被捉住時經常掙扎，甚至認為人類是獵食者開始作對，拖延整個救援行動。

團隊最初想用芒果等食物引誘長頸鹿們上船，但由於雨季來臨，島上沒有足夠食物，最後只能冒風險改用麻醉吹箭的方法誘捕，但礙於長頸鹿的身體構造，麻醉誘捕的方法或會令牠們倒臥在地時被口水噎到，甚至因血壓變化而導致腦部受損，因此獸醫要把握時機注射逆轉藥物，中和麻醉藥的效力，繼而套上引導繩與眼睪把牠們逐一帶上船。

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大衛解釋，Asiwa現已移到安全區域，另一隻年輕雄性長頸鹿Pasaka翌日亦成功獲救，但因暴雨未停，本周會再嘗試移送1頭長頸鹿，預計明年1月底前會完成拯救行動，島上現時仍有6頭長頸鹿，包括5頭雌性及1頭雄性。

非洲長頸鹿面臨棲息地喪失與狩獵氾濫的威脅，牠們的數量在過去幾十年持續減少，其中一些亞種的絕種風險更大，最瀕危的就是羅氏長頸鹿。牠們曾漫遊在肯亞的東非大裂谷（Great Rift Valley），至今在非洲只剩約3000頭長頸鹿，野外生活的更少於1600隻，肯亞境內只剩下約800頭。

動保組織早於2011年，把其中一批羅氏長頸鹿送往東非大裂谷附近的偏僻地區，希望能夠阻止盜獵，以此提升長頸鹿的繁衍數量。大衛表示：「這只是將長頸鹿重新引入歷史家園的第一步，希望能在未來20至30年實現目標」。

（NorthernRangelandsTrust＠facebook）

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