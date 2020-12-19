超驚嚇｜澳洲媽媽買薑餅屋賀聖誕　一望盒內驚見巨型蜘蛛揹成袋卵

臨近聖誕不少人忙着佈置屋企，不過澳洲一名媽媽卻買中一件最恐怖的聖誕甜品。該媽媽在facebook分享相片，表示近日為孩子訂購了薑餅屋，原想着放在家中當聖誕裝飾，她晚上趁孩子不為意想偷吃一點當宵夜，就連茶都泡好準備開餐時，才發現薑餅屋的包裝內竟藏着一隻巨型蜘蛛，牠更在內爬來爬去，甚至揹着一袋卵，猶如發現異形巢穴，嚇到她崩潰。

澳洲媽媽Katie Gompertz日前在fb分享買中一間蜘蛛薑餅屋。（Katie Gompertz@facebook圖片）

澳洲媽媽凱蒂（Katie Gompertz）最近在fb上載相片，表示因為聖誕將至，貪方便在當地的沃爾沃斯超市（Woolworths）訂購了現成的薑餅屋給孩子，卻變成一件驚嚇事件。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

她解釋，當日晚上想趁孩子不為意，拆開薑餅屋包裝吃一點作宵夜，就連茶都泡好，詎料她突然看到一條巨型的蟲腿垂下來，驚見有隻巨型的獵人蛛（Huntsman Spider）竟然在包裝盒內走動，牠好像把盒內的環境當成自己家園，噴絲築巢之餘，更已產下一袋卵，嚇到凱蒂不知知如何是好，「包裝明明是封好的，我不知道牠是怎麼進去的」。

凱蒂發現薑餅屋的包裝內竟藏着一隻巨型蜘蛛，牠產了一大堆卵，猶如發現異形的巢穴。（Katie Gompertz@facebook圖片）

凱蒂更在帖文笑稱自己遇上了只有在2020年的澳洲才發生的倒霉事，但一家人最後決定將蜘蛛和牠背上的卵一起放生。獵人蛛屬大型蜘蛛，以速度快聞名，在澳洲各地廣泛分佈。不少網民紛紛留言同情凱蒂的遭遇，「太嚇人了吧」、「果然是驚喜的聖誕」、「蜘蛛也要準備過聖誕了」。

帖文更獲得沃爾沃斯超市的回應，「這個小動物只是想要一個家，但絕對是去到了不適合的地方，對於這個令人震驚的驚喜，我們深感抱歉，畢竟現在是聖誕節，不是萬聖節」。他們又指願意為凱蒂免費換貨，但她表示因為害怕得無法再接近有蜘蛛的薑餅屋，超市最後同意派專人上門回收。不過凱蒂一家也提醒蜘蛛剛產下袋蛋，希望可以放生牠們。

（Katie Gompertz@facebook）

同場加映（01製圖）

有連登仔就曾分享煎蛇蛋的經驗，還大讚「效果好有驚喜」，口感似「新鮮出爐嘅麥當勞熱香餅」（慎入）▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

同場加映：癩蛤蟆真身原來係咁！！▼▼▼