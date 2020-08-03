台女小腿浮現「藍色蜘蛛網」　細紋變到似「蚯蚓」才知驚

台灣一名大學剛畢業的女生美美（化名）近日腿部突然發癢，且隱現藍紫色血管細紋，起初以為只是皮膚太乾燥，豈料小腿後來竟浮現出一條條猶如蚯蚓的突出物，嚇得馬上求醫。 原來美美平日除了上課，還在課餘到加油站工作，因久坐或久站而導致下肢靜脈曲張，醫生判斷其病情已進入第2至第3期，建議她接受雷射治療。

當地衛福部基隆醫院心臟血管外科陳柏霖醫生表示，正常情況下，腿部靜脈應將血液從下肢帶回心臟，透過小腿肌肉收縮輔助靜脈瓣膜開闔，藉此保持血液流向心臟，防止血液回流至下肢；但當瓣膜受損無法正常運作，就很易導致血液淤積在腿部，繼而造成下肢靜脈曲張。

靜脈曲張的嚴重程度大約可分成5期，初期腿部出現藍或紫色的微血管擴張或曲張；第2期腿部有蜘蛛狀或蚯蚓狀的血管凸起，且可能出現浮腫；第3期雙腿腫脹，特別是大小腿水腫，有人甚至腫成「象腿」；第4期開始有皮膚病變，靜脈曲張部位出現顏色轉紅轉深，且有痕癢、痛楚感；第5期併發靜脈潰瘍，出現難以癒合的慢性傷口。

陳柏霖強調，靜脈曲張並非只出現在中、老年人身上，長途巴士司機、百貨公司店員、廚師或孕婦等均屬高危一族；初期症狀不明顯，只要休息便可得到緩解，接著腿部外觀開始出現變化，除了藍紫色的蜘蛛網狀細紋、凸起如蚯蚓狀的血管，還可能出現色素沉澱、或是無法癒合的傷口潰瘍等；後期症狀嚴重者，甚至引發致命的肺栓塞。

公眾可於日常生活中預防靜脈曲張，例如睡眠或休息時將雙腳墊高，以利靜脈血液回流；如無法避免久坐或久站，應減少下肢靜脈壓力，並定時讓雙腿休息或走動；另外亦可透過快走、騎單車或游泳等方式提升腿部肌肉運動量，增加下肢靜脈血液循環，而女性則應減少或避免穿高跟鞋和翹腳。

了解靜脈曲張的病情及成因（按圖）：

+ 12 + 11 + 10

靜脈曲張如何治療？（按圖）

+ 6 + 5 + 4