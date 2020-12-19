聖誕驚喜│英爸買吹氣仔公仔送囡囡　點知2層樓咁高　變做善事送暖

爸爸買禮物想氹女兒一笑，最後變成聖誕善事，一切源於1個「誤會」。英國1名爸爸日前為了給幼女來個聖誕驚喜，訂購了電影《The Grinch》（港譯：聖誕怪怪傑）主角聖誕怪傑的吹氣公仔，但他沒看清楚尺寸，貨到時一泵脹，竟然是35呎、足足2層樓那麼高，女兒高興得不斷尖叫。不過，該個吹氣公仔實在太大，照片在網上瘋傳後，許多從多地來到想跟公仔拍照，人流多達數以千計。爸爸看到熱鬧情況，決定順勢替當地的善終服務機構籌款，背後原因更是催淚。

英國爸爸買了一個聖誕怪傑吹氣公仔給女兒，但沒有看清尺寸，到貨發現有35尺高。（JustGiving圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

49歲的商人Ray Liddell是2名女兒之父，居於東北部的哈特爾浦（Hartlepool），早前他想給7歲幼女Jasmine來個聖誕驚喜，原本想買連帽的聖誕怪傑衛衣及睡衣給女兒，但意外發現有大型吹氣公仔，馬上心動花了500鎊（約5200港元）購入。

既然是一場衝動，他當然沒有看清楚尺寸，所謂的「大型」，收貨時才知公仔充氣後有35尺高，即足足有2層樓高，只能將公仔放在家中前園，幸好女兒看見時開心到尖叫，令她驚喜的目的總算達到。

公仔大得從很遠的地方都能見到，意外成為景點引來遊客觀光，照片更在網上瘋傳。Liddell說人們從四面八方前來拍照，有些人過去更是從未踏足過哈特爾浦，「星期日的早上有人來排隊（拍照），我確保每個人都保持好社交距離，我認為到訪人數一定超過了5000人」，不少人帶住航拍機去拍照，連警方都要在直昇機上巡邏，事件對一家人來說太過驚奇，「我初時只為了女兒訂購，她很喜歡聖誕怪傑，我見到她的反應已經很高興」，連陌生人都高興，更加是喜出望外。

因為人流太多，Liddell也運用起「生意頭腦」，他希望遊客向慈善機構「 Alice House Hospice」捐款，很快已籌到超過8000英鎊，就連英國世界冠軍級拳手Savannah Marshall都去了朝聖。

英國世界冠軍級拳手Savannah Marshall都去了朝聖。（「savmarshall1」IG圖片）

「 Alice House Hospice」是一間提供善終服務的慈善機構，Liddell的77歲父親今年5月時死於新冠肺炎，而 Alice House Hospice一直照顧他的父親，故Liddell希望以父親名義為機構籌款，感謝他們的付出。

談到父親時Liddell不禁感嘆起來，他形容父親的生活簡單而幸福，平日樂於助人，「你從不會見到他發脾氣」，他說因為疫情開係，無法以公開的方式紀念父親，葬禮更只有3人參加，「但他是個受歡迎的人」。

父親過世後Liddell一直想為善終機構做點事，故藉這次機會順便搞籌款，未料籌到愈來愈多錢，現時金額已逾2.6萬鎊（約27萬港元），已超出原訂的2.5萬鎊（約26萬港元）金額。英國傳媒報道，因為新冠疫情Alice House Hospice取消了很多募捐活動，故這種自發籌項活動，對他們來說像是及時雨。

籌項金額已接近2.7萬英鎊。（JustGiving截圖）

（綜合）

▼▼▼聖誕裝飾▼▼▼

+ 18 + 18 + 18

▼▼▼服飾打扮▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼整蠱道具及小遊戲▼▼

+ 8 + 8 + 8

▼▼▼50蚊平靚正之選▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼100蚊或以下▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

▼▼▼200蚊或以下▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

除了要預備交換禮物環節，不少人都會買些聖誕裝飾，增添節日氣氛，以下就有多個家居裝飾推介給大家！

▼▼▼ 點擊下圖家居聖誕裝飾+親子禮物之選▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

同場加映：12星座情人禮物貼士！

👇👇👇按圖了解12星座討厭收到什麼聖誕禮物👇👇👇