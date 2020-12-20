劉德華母校｜可立中學5男生食店內執到千元　路不執遺誠實獲激讚

【路不拾遺／好人好事／劉德華母校】外出總有「大頭蝦」掉失錢財的時候，近日新蒲崗1間食肆店主在網上發帖為「失物尋主」，指日前有5名可立中學的男生到該店光顧時，在地上發現2張500元紙幣，即誠實交予店方後離開，店主希望失主能盡快聯絡取回失款。網民看後大讚學生們路不拾遺的舉動，「最抵讚係嗰5位同學仔」。

新蒲崗某食肆的店主發文，表示日前有客人遺下2張500元紙幣，被5名可立中學生拾到交還。（資料圖片）

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可立中學（嗇色園主辦）位於新蒲崗，屬英語教學中學，是區內名校，其中最著名校友是影星劉德華。該區某食肆的店主日前於facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發帖，表示上周一（14日）早上有客人進餐後，不小心遺下2張500元紙幣，其後被5名就讀可立中學的學生拾起，並交回店舖保管。

可立中學是新蒲崗名校，劉德華是著名校友。（《熱血合唱團》劇照）

樓主表示，希望趁自己和客人還有印象時發帖，讓對方盡快到店舖領回鈔票，「而家仲有印象，最怕時間長咗忘記客人個樣」。帖文一出即獲網民讚好，稱讚店主和學生沒有將失款據為己有，「學生情操高尚，品格好，值得讃」、「好乖的年輕人」、「路不拾遺，良心客人，良心小店」。

同時，也有網民留言分享其他新蒲崗好人好事，稱自己過去曾在Mikiki商場目睹1名少女，在地上發現一大疊鈔票，目測金額達2000元以上，但她亦主動將失物交還給服務處，該網民直言「新蒲崗真係好多好人好事」。

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