好人好事｜女子搭巴士冇散銀　求助獲多名乘客伸援手　過程超感動

消費模式漸趨電子化，港人身上愈來愈少零錢，間中或會造成不便。有市民日前在網上分享搭巴士的好人好事，表示上車後發現八達通餘額不足，自己也沒有零錢，無奈巴士已開出，幸好徬惶之際獲不少好心乘客伸出援手，最終解決車資問題，讓她感動直言「呢程車真係好有愛」。

有網民分享好人好事，指日前乘搭巴士時身上沒有足夠零錢付車資，幸好有熱心市民幫助。（資料圖片）

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女事主在facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，稱昨日（5日）乘搭19號巴士時，上車後才發現八達通餘額不足，而身上只有20元紙幣，她於是詢問同車乘客有否零錢。可幸的是，車上不少乘客見狀即翻找錢包，最後由伯伯「出手相救」▼▼▼

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雖然只是數元車資，但事主事後仍非常感動，不斷感謝車上乘客的熱心，又指「呢程車真係好有愛呀，互不相識嘅人都相親相愛」。部分網民看過帖文後分享自身經歷，指為防止這類尷尬事件發生，身上都會有後備八達通或使用自動增值，以防萬一，不時也能幫助他人，「妳遇唔到我，我會用後備八達通同妳拍」、「我都好大頭蝦，所以會帶多張喺身」。

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