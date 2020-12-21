日本東北地區暴雪有幾勁？　新潟縣白茫茫　滑雪場小巴變雙層巴士

日本東北地區連日受強烈寒流吹襲，新潟、群馬縣等地區均受暴雪影響，多地錄得破紀錄大雪。不少網民分享新潟縣的雪景，在大雪紛飛之下，不只地下積雪，就連鐵路、車頂、屋頂等也有極厚積雪，工人要忙於剷走。有網民更指多處因積雪而遮蔽了整條路，多區景象都是白茫茫一片，有滑雪場的小巴車頂積存的雪，厚度幾乎與車身相同，變成「雙層巴士」模樣。

位於湯澤町一滑雪場的小巴因為車頂積雪，高度幾乎與車身相同。（Twitter圖片）

今次寒流在12月16日抵達日本東北，日本海沿岸地區出現大範圍降雪，多地在24小時降雪超過1米，打破紀錄。氣象廳預料，寒冷天氣在未來數日將會持續，北陸及東北地區預料會繼續降雪。

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不少網民近日於Twitter分享唯美雪境的照片，可見新瀉縣內多區街道均有極厚積雪，其中位於湯澤町滑雪場的小巴車頂積雪極厚，高度幾乎與車身相同，有網民即笑言變了季節期間限定的「雙層巴士」。

工人連忙剷走車頂上的積雪。（Twitter圖片）

另外，部份網民也拍到在公路駕駛的場面，因為大雪不停，整條路變成白色，甚至連JR鐵路的車身及路軌也是雪白一片。不少網民呼籲大家要小心安全，又指期待每年冬天的雪境，「又到非常寒冷的季節」、「大家要小心」、「每年最想看見的就是雪景」。

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官房長官加藤勝信在記者會，表示受大雪天氣影響，各地可能會出現交通擠塞、設施損毀、雪崩等意外，呼籲國民持續留意天氣及道路情報。首相官邸在17日設立情報聯絡室，應付各地可能出現的災情。

（Twitter）

同場加映！（香港01製圖）

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