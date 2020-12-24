8歲童患膠質母細胞瘤　聖誕願望盼繼續勇敢抗癌：我為此自豪

【生命小戰士會 / 時光漫郵 / 膠質母細胞瘤 / 急性淋巴白血病】聖誕節和新年是許願的季節，不少人回想2020年總覺無比空虛，很多事情都不在計劃之下，但對於未來一年，你又有何想像呢？ 「希望在未來一年無論面對任何難關，我仍能以勇敢堅強迎難而上。」8歲小男孩Jasper患有膠質母細胞瘤，正接受治療，願望能成為一位籃球員在場上自由奔馳，開朗活潑的他近日寫信給一年後的自己，希望仍能勇敢堅強迎難而上，日後會為積極抗癌而自豪。

小戰士Jasper一家人寫下對一年後和10年後的期盼。（受訪者提供圖片）

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Jasper是膠質母細胞瘤患者，今年9月不幸癌病復發，小小身體再次經歷大手術，還要面對藥物副作用帶來的困擾，但開朗樂觀的他卻是醫生眼中的開心果，積極努力完成一切治療。患病的軀體沒有限制他對自在生活的想像，在聖誕節前夕，他說出2個願望，除了乘坐直升機鳥瞰香港景色，更想成為一位籃球員在球場上享受自由奔馳的快樂。

小Jasper近日受邀請參加「聖誕送暖·寄語未來」活動，於一年後才寄出的書信上寫道，回看過去經歷了兩次腦部大手術，在家人支持下表現出無比勇氣，希望未來一年無論遇到任何難關，同樣能勇敢堅強迎難而上，為此而感到自豪，同時祝願10年後的爸媽身體健康，「和我一起打籃球」。

同為《生命小戰士會》董事的Jasper爸爸馬慶昌亦有寫信給10年後的自己和家人，認為能在普天同慶的佳節裏許下願望，在下一個10年揭盅，對病童家庭來說份外有意義，「到時我們更可懷緬這些年來，我們為這願望的付出及成長」。

參與寫信活動的還有4歲半女孩波波，她2年多前確診急性淋巴白血病，消息突然令與家人原定的旅行計劃被迫叫停，小小身驅接着面對種種藥物治療，經歷2年9個月的治療後，終帶來康復曙光。波波在信上畫了兩個色彩繽紛的雪人，盼望治療和疫情結束後，一家人可以重新出發踏上旅途，繼續未完成的旅行。

4歲半女孩波波2年多前確診急性淋巴白血病，亦有參與寫信活動。（受訪者提供圖片）

「聖誕送暖·寄語未來」活動由新城市廣場聯同《時光漫郵Postmoment》合辦，邀請100位《生命小戰士會》的「小戰士」，用一字一畫記下對未來的期許，並把這些好比時間囊的信件在1年後寄回給他們，讓他們與摯愛回顧當日的「心聲」。

商場亦在即日起至明年1月3日設立慈善「時光郵箱」，公眾只要向《生命小戰士會》捐助指定金額，即可獲得精美明信片及未來信件慢遞服務，若捐助港幣20元可獲1年期限，港幣50元則是10年期限的慢遞服務，名額有限，額滿即止。整項活動的慈善款項將捐贈給《生命小戰士會》，為該會的癌症兒童籌款，送上節日溫暖。