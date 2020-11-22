愛要及時│父親患癌驟逝　台孝子守約定帶父照環島：值一輩子回憶

【父子／環島／約定／感人】「有些心意，不可等某個日子」，人生切忌愛得太遲，日前有台男於facebook群組分享獨自駕電單車環島的相片，十多張風景感動大批網民，因樓主原計劃好與患癌父親來一趟環島遊，沒料父親因病驟逝，為了兌現約定，他決定帶同亡父的相片完成行程，留言：「當愛真的無法及時的時候，那就只能製造一些值得一輩子回憶的故事！」

謝男帶同爸爸的相片完成環島旅程，亦帶有寫上「載老爸夢想去環島」字樣的紙卡，象徵爸爸於路上一直同行。（fb「騎車環島趣」圖片）

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現時33歲的謝姓台男是家中長子，於台南的市場擺攤售賣傳統食物，而父母及弟妹則居於台北。謝男的父親於8年前確診大腸癌，需要定期前到醫院洗腎，他和媽媽不時輪流往返台北、台南照顧爸爸。他說居於台南時因交通不方便，想到爸爸曾說過「男生就是要騎個美式機車」，故考慮負擔能力後便購入一輛日系重型電單車。

早前謝男的爸爸再度入院，更因病情惡化需要截肢，他日後幾乎足不出戶，亦不願與朋友見面。為了鼓勵爸爸，謝男特意購買普悠瑪列車車票，讓父母外出散心，同時約定爸爸出院休養時要一同環島。沒料預計出院當天的凌晨，爸爸卻因急性心衰竭驟然離世，而身在台南的他卻趕不及見爸爸最後一面。

謝姓台男早前花2日1夜，「帶着爸爸」完成環島旅程，兌現了與亡父的約定，經歷感動一眾網民。（fb「騎車環島趣」圖片）

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謝男希望完成跟爸爸的約定，同時想為自己及家人留下特別的回憶，於是決定「帶着爸爸」駕駛電單車環島。礙於工作關係，謝男未能撥出多天假期，每周只於星期一休息的他，決定將環島遊壓縮至2日1夜。

本月8日晚上，謝男下班後即從台南出發，先到澎湖海豚灣再一路騎至花蓮，在花蓮的民宿住一晚後，隔天上午繼續往宜蘭方向出發，一路騎回台南，完成總共890.1公里的環島行程。從謝男上載的相片可見，他將亡父的相片貼於電單車的置物箱上，亦帶有寫上「載老爸夢想去環島」字樣的紙卡，象徵爸爸於路上一直同行。

謝男花了兩日一夜，完成總共890.1公里的環島行程。（fb「騎車環島趣」圖片）

謝男說，這次是他首次環島，特別在於與爸爸一同出行，完成了父子之間的約定。他感謝一眾網民的支持與鼓勵，坦言家人已接受了爸爸離開的事實，但仍希望提醒大家珍惜當下：「當愛真的無法及時的時候，那就只能製造一些值得一輩子回憶的故事，而我只是選擇了小時候跟爸爸的約定作為這個回憶的故事。」

父母總是孩子的最強大後盾，有網民早前投稿facebook專頁「奴工處」，分享疫情下的家庭溫暖，稱最近他因工作壓力太大，在家中難過痛哭時，媽媽上前安慰，更稱「寧吃開眉粥，不吃愁眉飯」，着樓主不要為了工作而影響健康。樓主聽後倍感安慰，更決定重新振作，帖文感動許多網民，認為家人支持非常重要。

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