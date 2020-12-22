男校阿Sir聖誕禮物送安全套優惠券　語重心長一番話尷尬又爆笑

聖誕節快到，不少學校都陸續放假，但今年氣氛與往年不同，不但沒有聖誕聯歡會，老師們亦未能派發實體禮物。不過有讀男校的網民就大爆阿Sir送出網上聖誕心意，指老師在落堂前突然傳來安全套優惠券，更叮囑學生們「唔好搞出人命」，阿Sir的行為令全班男生嚇一跳，又有人質疑他是否兼職賣安全套。

受疫情影響，學校一早已停止面授課程，老師未能向同學派發實體禮物。但有讀男校的網民就大爆阿Sir送出一份令人尷尬的網上聖誕禮物。（示意圖，GettyImages）

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一名就讀男校的網民12月21日在facebook專頁「名校Secrets」投稿，指有位男老師下課前突然傳來一個網址，打開網站竟發現是購買安全套的優惠，阿Sir同時亦語重心長地勸勉大家：

各位同學，廢話唔講，大家聖誕喺屋企Work From Home時記得買返個套，唔好搞出人命。呢度$300蚊送$60 coupon，等於八折發售，夠你地由聖誕搞到2021架啦，落堂！

阿Sir在平安夜前作出溫馨提示，令一眾男生尷尬起來，不斷傳出「怕羞Emoji」回應，有人則聲稱要「篤灰」，威脅爆出阿Sir做兼職賣安全套。

帖文引起網上熱議，雖然有人質疑真確性，但有女校生則指「Miss都有教小心失身」，似乎中學老師們都把握節日機會，傳授性教育知識；另有人着阿Sir不用擔心，「我單身咗16年啦」。

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