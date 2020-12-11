網民分享收過最廢聖誕禮物　連舊車胎今年日曆路邊雪糕筒都有人送

「jingle bells, jingle bells, jingle all the way～」熟悉的聖誕歌曲最近常在街頭響起，令人悲傷的2020年已近尾聲，聖誕節就要到了。聖誕節除了報佳音、望彌撒、約會、去派對、吃大餐，交換禮物也是不可少的一環。台灣有位網友在PTT女孩板拋出應景話題「收過最廢的交換禮物是什麼？」，引起熱議。

原PO表示，又快到一年一度的聖誕交換禮物，請網友分享「收到最廢的禮物」，她認為「最常看到人送的……就是辦公室小物吧」，網友們分享了一些「很無厘頭」的禮物，話題性十足。

路邊雪糕筒、一塊磚頭……沒有更廢只有更廢 睇睇網友收過最無厘頭嘅聖誕禮物仲有啲乜👇👇👇

+ 27 + 27 + 27

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

由此可見，大家在挑聖誕交換禮物之前，還是要好好確認主題是要送「廢物」還是送「禮物」。

【同場加映】網選Top 20最唔想收到嘅聖誕禮物 銀包我咪有囉 相架九成用唔着（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 40 + 40 + 40

【同場加映】不是車仔Lego夾公仔機 美男童最like聖誕禮物竟然是「它」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

延伸閱讀：

滷味賣光老闆卻哭了 原因曝光網友回：別人的最好吃

兒鬧脾氣怒寫「離家宣言」 母一看氣全消連網友都笑翻

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】