台灣爆紅戒色教宣揚戒J　教主紀錄禁慾14天變化　網民嘲慘過隔離

網路上什麼都有，什麼都不奇怪，近期台灣有個網路紅人「林昇和」，不走腥羶色，反而靠著宣揚「佛系戒女色」，強調戒手淫可改變相貌跟聲音，親自示範用同角度的自拍紀錄、語錄，在網路上以奇特的方式打開知名度，吸引2.6萬人加入他的社團「戒色宣傳社以及利益眾生社」，並稱之他為師傅，更將推出貼圖。

將手機放在下巴處，對著鏡子自拍，這是林昇和的招牌戒色自拍照pose，靠著驚人毅力，可連續紀錄戒色14天，雖然照片上的相貌差異，對網友可說是「納米級」地微乎其微，但林仍會在照片上打上筆記「感覺沒昨天這麼猥瑣」，並一本正經地回覆網友提問，吸引大批網友愛上他的戒色連載，稱他一聲師傅。

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隨著人氣越來越高，林昇和曾經在九月份時覺得自己太高調，表示「從今以後不再有戒色記錄文」讓戒色社友們非常不捨，湧進一千多則留言表示「師父你是不是不想戒了」、「好難過」，沒想到近期林又回歸社團，突發奇想改用衣服套頭的方式自拍，讓大批社友驚呼「師傅回來了！」。

不但照片創新，林昇和還加上戒色語錄如「越自制的話，自制力越強」、「戒色是一個不用投胎就能更帥更聰明的方法」等，雖然看似一段垃圾話，但他總是能解釋出新義，持續推動遠離淫邪的好處，讓他再次受到網友關注，更有粉絲主動要幫他出貼圖，使得大批戒色網友十分期待，因應網友希望他宣傳戒菸，林昇和也製圖語錄寫下「想戒菸的話，應當漸漸戒除」，驚世語錄再次吸引留言「謝謝師傅」、「真有道理」，以獨特方式成為網路紅人。

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