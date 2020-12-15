性治療師話你知：香港男女通常為乜求診？業者都係性愛技巧專家？

性治療是心理治療的其中一個範疇。在西方國家，性治療師（Sex Therapist）是一項發展得頗成熟的助人專業（Helping Profession），但在華人社會，對很多人來說，仍然感到陌生。（本文節錄自《性，不只是兩腿間的事──性治療師與你探視都市人的情愛與性慾》。）

文：古錦榮（資深社工及性治療師）

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甚麼人需要／建議約見性治療師？

如果性行為問題或性生活不和諧的情況持續了一段時間（如三個月或以上），雙方或其中一方因此而感到不滿足，導致個人情緒困擾或伴侶關係受到影響，都可以尋求性治療師的協助。

治療的過程和治療時的要點

性生活和諧可能會受觀念、態度、知識、技巧、生理、心理及伴侶關係因素影響。改善性生活不能單靠個人主觀意願和猜測，需要和伴侶溝通、實踐、協調和配合。

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治療一般經過下列過程：

1）評估和診斷：了解有關問題的開始時間，從以上各種因素（身因性、心因性、伴侶關係）評估問題的成因，掌握當事人及其伴侶對問題的理解、態度、困擾和期望。

2）提供建議和練習：根據評估，按當事人的問題和期望，提供可行的改善建議或練習方案。

3）實踐方案：當事人在家中按計劃進行練習或實行建議，於下次就診時向治療師匯報進度。

4）評估進度和持續改善：如有關方案可帶來改善，治療師會作出下一階段的持續改善方案和建議。

5）整理及鞏固：如改善持續，治療師會協助當事人整理及鞏固有關經驗，提升處理問題的自信心。

6）個案結束：當事人對有關問題有足夠信心和能力處理，對問題的困擾程度大大減低，個案會隨治療工作完成而終結。

治療要點：

1）坦誠展示一切：對很多人來說，性話題和個人的性歷史可能會有難於啟齒的感覺，但整全的資料對評估是否準確有十分關鍵的影響，所以當事人應向治療師展示與問題相關的資料。

2）夫婦共同參與：很多性生活協調問題及性功能障礙都與伴侶相關，無論是從數據顯示或臨床工作觀察，夫婦共同參與比單方面接受治療的成效高得多。在治療過程中，治療師會向當事建議一些練習，如果伴侶雙方都一同參與配合，進度和成功率都會較高。

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《性，不只是兩腿間的事──性治療師與你探視都市人的情愛與性慾》書本封面

書名：性，不只是兩腿間的事──性治療師與你探視都市人的情愛與性慾

作者：古錦榮，認可身心語言程式（NLP）執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視（Personality Dimensions）課程認可導師、家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務（香港明愛家庭服務）、專欄作家。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】