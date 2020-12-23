12歲兄弟發明聖誕樹吊飾神器　年收近$200萬　一成收入捐動物組織

【聖誕節／掛飾／Ornament Anchor】聖誕節裝飾聖誕樹是慶祝活動之一，但要將吊飾安全穩固地掛樹上卻是年經問題。美國1對只有12歲的小兄弟在裝飾聖誕樹的時候不小心摔壞了心愛的吊飾，靈機一觸想到了1個小發明，更將發明變成商機，在疫情間靠着發明「Ornament Anchor」，過去近一年收入25萬美元（約194萬港元），更捐出一成收入給動物組織，幫助自己喜歡的動物朋友們。

Ornament Anchor由美國1對小兄弟發明，過去1年已經有多達25萬美元收入。（facebook專頁「Ornament Anchor」圖片）

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美國康乃狄克州（Connecticut）的1對小兄弟阿亞安納維爾（Ayaan Naqvi）和米奇納維爾（Mickey Naqvi）在某天裝飾聖誕樹的時候，不小心將對家庭有重大意義的吊飾摔壞了，而且這個吊飾無法取代，令他們十分傷心。阿亞安當時就想，傳統的掛鉤根本就不能掛東西，「一定有更好的方法將吊飾安全地掛在樹上」，於是乎就出現了Ornament Anchor。

Ornament Anchor與傳統掛鉤最大的分別在於它可以將聖誕樹吊飾緊緊地束緊在樹枝上，不會滑動溜走，免去使用傳統掛鉤時吊飾可能隨時溜走墜地的風險。小兄弟去年在聖誕市集上推出Ornament Anchor，僅6小時就收入1000美元（約7750港元），於是決定「發大嚟搞」。數個月之內，Ornament Anchor登上了美國著名清談節目《早晨美國》及大型電視銷售公司頻道QVC，更在QVC上面兩度售罄。

阿亞安在YouTube頻道上有親白拍片介紹Ornament Anchor的使用方法。（YouTube頻道「Ornament Anchor」圖片）

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Ornament Anchor大受歡迎，同時令小兄弟在過去近1年的疫市內收入25萬美元。在他們的官方網站可以直接買到他們的產品，以平均價最抵的48隻裝為例，現時正進行半價優惠，每包盛惠25美元（約194港元），即平均每隻約1美元（約7.75港元）。網站亦有介紹團隊成員，阿亞安是創辦人，負責所有事項及設計，米奇負責商業發展，小兄弟的媽媽負責設計及商業助理，小兄弟的姨姨是社交媒體顧問。

阿亞安接受外媒訪問時提到，過去1年的創業路並不簡單，因為他們的生意在疫情發生前3個月才開始，「突然之間發生了隔離措施，在家上課又很困難，我們的生活大上大落得很快」，「但我們保持樂觀，每天行1小步，至今大家對於Ornament Anchor的反應亦好得令我們十分驚喜！」

他們亦決定捐出一成收入給本地為動物提供庇護的組織，阿亞安表示，在他更加年輕的時候就已經十分喜歡動物，所以捐款支持動物組織，「我的目標是盡量幫助最多的動物」。

（CNN）

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