流浪狗凍到無笑容　市民捐聖誕裝助400狗狗過冬　網民讚暖入心

本港近日天氣寒涼，天文台預料市民將迎來比較寒冷的冬至，其中打鼓嶺下周一（21日）清晨的氣溫更低至9度。收容400隻流浪狗的「香港流浪狗之家」日前上傳照片，見多隻狗狗在嚴寒下都要穿衣保暖，冷得收起一貫的笑臉，網民看到毛孩們身穿聖誕裝亦直呼「好可愛」。組織創辦人Angela表示，最近已為狗狗準備被鋪，安排老弱生病的狗隻入屋以策安全，希望之後天氣能逐漸回暖。

因應近日天氣寒冷，打鼓嶺「香港流浪狗之家」狗舍的狗狗們都穿衣保暖。（fb「香港流浪狗之家」圖片）

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「香港流浪狗之家」facebook專頁於周四（17日）發帖，表示當天早上狗舍特別寒冷，氣溫低至10度以下，一向活潑好動的流浪狗們都要穿上衣服保暖，「實在太冷，口也打不開，唯有收起一貫的笑臉」。照片中，看到一大群流浪狗有的穿上聖誕裝，有的披着大毛巾變成「小紅帽」，有的就「赤膊上陣」在屋外散步。

狗狗們可愛的模樣很快吸引大批網民關注，留言稱「好有愛，聖誕暖笠笠」、「真係好有愛心，天氣凍畀狗狗着衫」、「好似聖誕鹿仔」、「開party咁，見到都開心」，亦有人擔心狗狗們會否不夠衣服，希望捐贈予狗舍。

「香港流浪狗之家」創辦人Angela接受《香港01》訪問時表示，狗舍位於打鼓嶺，而且鄰近水塘，入冬時天氣特別寒冷，但指出相比炎熱的天氣，狗狗本身有毛幫助保暖，較不會怕凍，因此她不太擔心，加上她與義工們已為狗狗準備被鋪，牠們睡覺時也會圍在一起互相取暖。

至於年紀較大、生病的狗狗，Angela指牠們在晚上一定會入室內，免生意外；狗舍現時則需要狗糧和捐款用於狗隻醫療費用上，亦接受狗衣服等物資，現時狗狗們身上的衣服，亦由善心人所捐贈。

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