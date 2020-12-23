人氣僅次周杰倫！「最強奶媽」謝薇安IG被刪　497萬粉絲恐怖歸零

【謝薇安 / Vivi Hsu／Vivian Hsu／vivian19941008】社交媒體帳號需要用心經營，一旦被停用就等同多年努力付諸流水！被台灣網民封為「最強奶媽」的網紅謝薇安在當地擁有超高人氣，憑驕人身材及性感作風爆紅，IG上的追蹤人數多達497萬僅次於天王周董周杰倫。不過近日驚傳謝薇安的IG被停用，而且沒有得到官方解釋原因，令她大喊崩潰，只能寄望粉絲幫忙標籤提及她的帳號，引起關注以取回心血。

謝薇安在facebook專頁上分享IG帳號突然被刪除的事件，指帳號突然被登出而且被指停用。（facebook專頁「謝薇安 - Vivian」圖片）

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謝薇安昨日（22日）下午12時半在facebook專頁上發文，指自己的IG帳號「vivian19941008」突然被停用，亦不知道原因為何，請教網民知不知道應該怎麼辦。根據畫面截圖，當時接近凌晨2時，她正打算在IG發布玩具開箱的限時動態，但卻跳出「你的帳號已停用」的畫面，要求她在30天內提供資料配合審查。

謝薇安對於帳號突然被停用感到突然及傷心，「2020年底了，還給我出個大事，不要整我好嗎？」。她說自己苦苦經營IG帳號十分珍惜，每天努力回覆留言，追蹤人數由0一直上升到500萬，然後突然又變成沒有，內心「100個問題，無限循環，想哭」。謝薇安最後表示自己仍未收到官方回應，希望支持者可以在IG限時動態或文章內標籤她的帳號，引起官方關注，幫她取回帳號。

謝薇安過去在Instagram帳號上的圖片▼ ▼ ▼

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謝薇安接受台媒訪問時提到，自己每天都會設7個鬧鐘提醒自己定時發文，3年來從來沒有1天例外，即使人在外國都會對準台灣時間發文。她又指該帳號最初是私人帳號，上載了很多自己孩子的照片，突然被刪除變相同時將她的記憶刪除。IG帳號被刪亦令她的工作受影響，現時有6宗業配工作需要暫停，估計損失達百萬台幣（約27.5萬港元）。

謝薇安今年26歲，育有1名3歲兒子，早期因為樣子甜美及身材豐滿而成名，在網紅界突圍而出。即使產子後，她仍然保養得宜，更因為奶量驚人，可以每日擠出3000cc人奶而被封「最強奶媽」，她亦指自己的奶量可以養活5個孩子，笑言自己「體會到乳牛的痛苦」。

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