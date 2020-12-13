大眼靚樣+健身好線條　日本網紅原是牙科專業人士　網民：想睇牙

看牙醫是很多人都抗拒的事，但網民終於找到看牙醫的動力了！日本網紅「佐崎きさき」（IG：____kisaki_____）以甜美靚樣加百分百健美身材勁吸14萬名粉絲。不過令人最震驚的是，原來她的正職是專業人士口腔衛生師（或齒科衛生士），令一眾網民都立即對自己的一棚牙關心起來，並希望可以去找她檢查牙齒！

「佐崎きさき」是有多達14萬粉絲的日本網紅，其正職是專業人士口腔衛生師。（IG「____kisaki_____」圖片）

+ 14 + 14 + 14

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

佐崎的樣子十分標緻，一看上去就感覺到有日本女性的味道，而最突出的就是一對水汪汪的大眼晴，極之有神！加上尖尖的瓜子臉及可愛的笑容，應該不少人都已經被迷倒了。佐崎平時亦喜歡做運動健身，保持完美體態，因此線條亦都近乎完美，配合膚色更給予人陽光的感覺。

佐崎的正職是口腔衛生師，在日本當地是要國家考試的專業人士，亦是醫學專業的一種，既是美女又是專業人士實在不簡單，難怪大批網民都希望可以找佐崎檢查牙齒！

同場加映：逆天長腿九頭身美女18歲高中生裘斯淇 氣質靚樣斯文打扮超Gfable【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

+ 24 + 24 + 24

同場加映：日韓混血模特兒睇樣估唔到幾歲 氣質被封御姐系美女 歌喉再加分【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

+ 21 + 21 + 21

睇多啲：日本輕熟女網紅被封比堅尼女神 小麥膚色豐滿上圍曬健康性感【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】