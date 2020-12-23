新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？科興、復星、阿斯利康副作用

【新冠肺炎疫苗／科興生物疫苗／復星BioTech／阿斯利康AstraZeneca／有效率】新冠肺炎第4波疫情仍然嚴峻，政府表示，成功購買2250萬劑疫苗，足夠全港人口打2針。不過，究竟新冠肺炎疫苗接種有什麼地方要注意？疫苗有效期及效用？是否可以選擇接種哪種疫苗？出事責任及索償問題？優先接種群組？又是否接種後可旅行通關？以下一一解答。

(資料圖片)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

政府下午（12月23日）召開記者會，宣布已與第3間藥廠阿斯利康達成協議，將購入750萬劑由阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗，連同之前已達成的科興、復星協議，港府共購買2250萬劑疫苗，足夠全港人口打2針。

究竟疫苗有效期多久？是否可選擇接種哪款疫苗？有什麼副作用？出事責任誰屬及索償問題？接種後是否可旅行通關？以下10問10答話你知。

新冠肺炎疫苗Q&A▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

科興、復星、阿斯利康疫苗副作用▼▼▼

+ 31 + 31 + 31

政府另提到，會向市民提供「打針卡」，即電子版檢測及疫苗注射紀錄，讓市民接種疫苗後記錄，並可用手機等下載相關紀錄。

同場加映：居屋2021｜北角、沙田筍盤陸續有來 2021至2025年落成居屋一覽

即睇2021-2025年落成居屋筍盤▼▼▼

+ 38 + 38 + 38

更多詳情可看：居屋2021｜北角、沙田筍盤陸續有來 2021至2025年落成居屋一覽