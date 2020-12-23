新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？科興、復星、阿斯利康副作用

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

【新冠肺炎疫苗／科興生物疫苗／復星BioTech／阿斯利康AstraZeneca／有效率】新冠肺炎第4波疫情仍然嚴峻，政府表示，成功購買2250萬劑疫苗，足夠全港人口打2針。不過，究竟新冠肺炎疫苗接種有什麼地方要注意？疫苗有效期及效用？是否可以選擇接種哪種疫苗？出事責任及索償問題？優先接種群組？又是否接種後可旅行通關？以下一一解答。

(資料圖片)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

政府下午（12月23日）召開記者會，宣布已與第3間藥廠阿斯利康達成協議，將購入750萬劑由阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗，連同之前已達成的科興、復星協議，港府共購買2250萬劑疫苗，足夠全港人口打2針。

究竟疫苗有效期多久？是否可選擇接種哪款疫苗？有什麼副作用？出事責任誰屬及索償問題？接種後是否可旅行通關？以下10問10答話你知。

新冠肺炎疫苗Q&A▼▼▼

+17
+17
+17

科興、復星、阿斯利康疫苗副作用▼▼▼

+31
+31
+31

政府另提到，會向市民提供「打針卡」，即電子版檢測及疫苗注射紀錄，讓市民接種疫苗後記錄，並可用手機等下載相關紀錄。

英國變種病毒傳播力勁增70%　4數據圖看有幾慘+全球禁英航班情況
香港健康碼｜增至19間檢測中心！2類人不合資格＋健康碼申請方法
英國變種病毒闖入香港2人確診　危殆住院數高企　數據看第4波疫情
噴鼻式流感疫苗｜2至49歲港人今免費接種！診所名單、副作用一覽
英國變種病毒｜三圖看港人第四波外出習慣　情況與倫敦兩地相似？
同場加映：居屋2021｜北角、沙田筍盤陸續有來　2021至2025年落成居屋一覽

即睇2021-2025年落成居屋筍盤▼▼▼

+38
+38
+38

更多詳情可看：居屋2021｜北角、沙田筍盤陸續有來　2021至2025年落成居屋一覽

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。