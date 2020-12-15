居屋2021｜北角、沙田筍盤陸續有來　2021至2025年落成居屋一覽

【居屋2020攪珠結果號碼／居屋2021／揀樓程序須知／抽居屋】新一期居屋攪珠結果號碼經已出爐，抽中的固然開心得「還神」，但抽不中亦毋須失望，事關未來數年仍有數以萬計資助出售房屋單位落成，相信明天起將會陸續推出，看看下次會否時來運到！2021年至2025年有什麼居屋筍盤落成呢？以下一一話你知。

居屋2021至2025落成屋屋仲有更多靚盤！

東涌填海區地皮。（資料圖片）

抽不中今期居屋也毋須灰心，根據立法會房屋事務委員會「2020-21至2024-25年度公營房屋建設計劃」文件，房委會預測2020/21年度至2024/25年度5年間，共有9.52萬伙公營房屋單位落成，當中6.71萬伙為公屋及綠置居單位，2.81萬伙為資助出售房屋。

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