日男手機跌落海　14日後同一地點奇蹟尋回　網民：佢一直等緊你

「大海撈針」竟在現實世界上演？日本1名男子早前在釣魚時不慎將手機掉到海中，本以為手機已一去不復返，但他在14日後重返同一地點，驚見海上有不明漂浮物，打撈上來後發現竟是自己掉落的手機，讓網民嘖嘖稱奇，笑言簡直是「手機的報恩」， ，手機一直在等候主人把它領回。

日本網民「kartar308」在12月5日發文稱自己釣魚時將手機掉到海中，但後來竟在14天後奇蹟般尋回。（Twitter圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名20多歲的日本網民將今次經歷分享至Twitter，他早於12月5日發帖，指其手機在釣魚期間，不小心掉落海中，所有資料、郵件和帳戶等一起「石沉大海」。神奇的是，事隔2周後，他於上周六（19日）再上傳照片，看到他原本釣魚的地方竟漂浮着長方型的不明反光物，仔細一看才發現是自己早前掉失的手機。

他立即到附近商店購買長柄撈魚網，用盡千方百計如將手柄接駁至長杆，並改變魚網架的形狀，成功在數小時後撈起手機。雖然手機經過大海的「洗禮」後，已變得殘破不堪，外殼也近乎支離破碎，零件無法再使用，但這次重遇仍然讓事主非常驚喜，同時引來網民熱議。

重獲手機的帖文至今已有超過2萬個讚好，不少網民看後十分驚訝，紛紛形容是「奇蹟般的重逢」、「這根本是救難吧」，又指手機如「義犬報恩」般一直癡癡地等待主人重臨，笑言樓主經歷太離奇，「全日本都哭了」、「等它長大到6.5吋後才會回到出生的港口」。

同場加映：過去曾有1名日本女性編輯寫了關於與香港男性交往的10大好處，原來在當地女性眼中，香港男性相當具潛質成為未來老公，以下10點就解釋不同方面的優點。