恐怖列車│日男誤闖終站空車　突然開出超詭異　網民：如月車站？

【如月車站／尾班車／日本鐵道】鐵路為人們帶來革命性的方便，但歷年來各地都有不少關於鐵路列車都市傳說，令夜歸人倍感心寒。日本有男網民近日在Twitter分享了1件驚心動魄的恐怖經歷，提及有一天深夜歸家時「擺烏龍」，誤闖空無一人的終點站列車，當他想離開時，列車卻在毫無預警下開出，他急忙拍片在網上求救，一眾網友紛紛大呼可怕，不少人更聯想起日本最有名的列車都市傳說「如月車站」！

網民分享極驚險「擺烏龍」經歷，指自己登上抵達終站的無人列車時，列車卻突然開出。（示意圖／《鬼滅之刃》無限列車篇劇場版截圖）

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網民「Archiaeqa」在twitter上分享這個嚇人經歷，他上月22日深夜打算乘列車回家，詎料卻「大頭蝦」地誤上了以該站為終點站的列車，正當他驚覺「上錯車」而想下車時，空無一人的列車竟然在沒有廣播預告下就此開出！驚恐的他馬上拍下影片並在Twitter發文求救，急問：「列車到底會去到哪裡啊？」

帖文獲數以千計網民熱烈回應，乘着《鬼滅》熱潮，有網民認為樓主是搭上了「無限列車」，甚至有人詢問他有沒有帶「日輪刀」斬鬼。不過，最多網民提及的果然是2004年曾經轟動日本網絡一時的「如月車站」都市傳說！

什麼是「如月車站」？

對於港人來說，「如月車站」或許很陌生，大概要上網搜尋「如月車站」才知究竟。其實「如月車站」並非實際存在的車站，這個都市傳說事緣於2004年，在2ch（現已更名為5ch）討論區，有1位名為「葉純」（はすみ）的用戶開Post，自稱在1月8日晚上11時許，從靜岡縣濱松市新濱松車站乘電車回家，等了比平時更長的候車時間後，列車終於到站，她登上了列車後，空無一人的列車隨即就發動。

「如月車站」都市傳說曾在當年轟動一時。（示意圖／《鬼滅之刃》無限列車篇劇場版截圖）

詎料乘坐了一段時間後，葉純感到相當異樣的感覺，首先，平時約需7至8分鐘列車就駛達下一站，但今次竟然過了20分鐘仍未到站，令她大感奇怪。其次是列車竟駛進了隧道，但平常列車是不會經過隧道的。當時看着帖文的網民紛紛建議向車長詢問情況，或者看看是否搭錯車等等，但葉純指曾到掌車室前敲門，卻得不到回應。

歷經了一段相當漫長的旅程後，列車終於到站，葉純卻發現該站是「如月車站」，車站上竟空無一人，令她大感奇怪，正打算重登列車時，列車卻已經徐徐開出。由於當時GPS定位技術尚未成熟，因此葉純多次嘗試均未能確定自己身處方位。隨後她決定打電話求助，但警察局表示從未聽過「如月車站」，而葉純因無法清晰說明自己身在何處，因此被警察局認為是惡作劇而掛斷電話。

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》大收旺場，令人對列車又多一重想像。（示意圖／《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》劇照）

多番求助無果，有網民提議沿隧道步行返回前一個車站，但葉純未有採納，反表示遇上1名親切男子，對她的遭遇表示同情，並提出可以開車送她回市區。由於男子實在太可疑，網民紛紛勸阻，叫她絕不能登上男人的車。但葉純當時已受驚過度，最終還是決定登上男人的座駕離去。詎料，至深夜3時44分，葉純留下「車子正開往深山，男人一言不發，我正在找機會逃走。」的訊息後，自此再無發言，網民當然不知其去向，該留言亦成為了葉純這個名字的最後一句話。

「如月車站」真有其事還是純熟虛構？

「月如車站」的過程驚心動魄，但全能的網民在事發後翻查資料，發現葉純所說的資訊實疑點重重。首先，由濱松市新濱松車站到達下一站只需2至3分鐘。眾所周知，日本鐵路系統以極為準時聞名於世，但葉純提到平日需7至8分鐘才到站，所需時間差距極大，而葉純提及自己每天都會乘坐該路線列車，因此弄錯時間基本上是不可能的事。

從時刻表上可以看到，尾班車是在晚上11時40分開出。（遠鉄電車（赤電）公式サイト）

其次，亦是最重要的盲點是，葉純第1個留言的發出用戶名並非名為「葉純」，而是「匿名」，2ch的原型為舊式的留言版，採用隨時可更換發文名稱的制度，而所有未有輸入用戶名稱的用戶發言時一概以「匿名」代替，但葉純是在153樓才開始以「葉純」之名叙述，而時間點亦正是場景開始變更為「如月車站」附近。因此有不少網民推斷，匿名發文者在153樓前的時間點發現自己只是單純的「擺烏龍」上錯車，而「葉純」見到本來的「樓主」消失了，就順理成章地「騎劫」了原文，創作出「如月車站」的都市傳說。

當時2ch的對話截圖。（2ch論壇）

至於網民「Archiaeqa」近日的Twitter發文，網民亦以理性推測處理，指已經駛抵終點站列車，應該會前往車廠進行固定檢查和維修，毋須太過恐慌。而「Archiaeqa」最後亦有報平安，脫困後提到列車確實抵達了車廠，他與職員交涉後就離開了，最後亦平安回家。

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